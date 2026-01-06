Dell XPS 14 et 16 (2026) : Le retour d’une icône avec Intel Panther Lake

Pendant un an, Dell a tenté de tourner la page : XPS devait laisser place à un sobre « Dell Premium ». Sur le papier, l’idée semblait rationnelle. Dans la vraie vie, elle a surtout dilué une marque iconique. Au CES 2026, l’entreprise fait marche arrière : XPS revient officiellement, avec deux nouveaux modèles 14 et 16 pouces… et un XPS 13 repoussé à plus tard.

XPS redevient XPS : un aveu de branding, mais aussi une décision business

Dell ne le cache même plus : le retour de XPS répond à un feedback massif, notamment côté partenaires. Derrière le symbole, l’enjeu est très concret : dans un marché PC où les gammes se ressemblent et où « l’AI PC » n’a pas encore trouvé son récit grand public, le nom XPS reste un repère. Une promesse de design, de finition et de « premium » que trois mots génériques (« Premium », « Pro », « Max ») ne savent pas porter seuls.

Et Dell appuie le retour par un détail presque affectif : le logo XPS remplace le logo Dell sur le capot. Un choix qui sonne comme un retour à la fierté de gamme.

XPS 14 et XPS 16 : plus fins, plus sobres… et des concessions assumées

Les XPS 14 et XPS 16 inaugurent cette renaissance avec une philosophie « thin-and-light » très marquée : châssis aluminium CNC, lignes minimalistes, et un ensemble centré sur les nouveaux Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) avec Arc intégré.

Quelques points clés qui résument l’approche :

Écrans 120 Hz avec options LCD 2K ou OLED (2,8K sur le 14 pouces, 3,2K sur le 16 pouces), et une logique d’affichage plus « efficace » via une fréquence variable pouvant descendre très bas selon les sources.

Retour aux vraies touches de fonction, Dell abandonne la rangée capacitive qui divisait depuis plusieurs générations.

Connectique uniquement en USB-C/Thunderbolt 4, mais Dell parle d’une conception plus réparable côté ports (modules).

Et surtout : pas de GPU dédié. Même sur le 16 pouces, Dell mise sur l’Arc intégré, suffisant pour de la création « légère » et du jeu en 1080p, mais pas pour des workflows 3D/vidéo lourds.

Côté logiciel, note intéressante : un XPS 14 sous Ubuntu 24.04 est prévu plus tard dans l’année, alors que le XPS 16 n’a pas ce traitement « officiel ».

Dell veut regagner du terrain… mais le prix et l’absence de GPU vont polariser

Dell relance XPS avec un message clair : la marque est trop précieuse pour être rangée au placard. Mais, la stratégie s’accompagne d’un positionnement tarifaire musclé : 2 049,99 euros pour le XPS 14 et 2 199,99 euros pour le XPS 16 (configurations de lancement), avec davantage d’options annoncées en février.

À ce niveau, l’absence de GPU dédié risque de faire grincer des dents chez les créatifs qui s’étaient habitués à des configurations plus musclées (et chez ceux qui regardent le rapport puissance/prix face aux alternatives). Dans le même temps, Dell parie sur un triptyque qui colle au marché 2026 : autonomie, finesse, NPU — et sur le fait que beaucoup d’usages « creator » basculent vers des pipelines accélérés (IA, proxies, codecs, outils hybrides) où l’Arc intégré peut suffire… jusqu’à un certain plafond.

Enfin, le fait de retarder le XPS 13 n’est pas anodin : Dell annonce un modèle « plus tard dans l’année », présenté comme le plus fin et léger de la famille. Comprendre : la vitrine arrive, mais Dell sécurise d’abord le retour de la marque sur deux tailles plus polyvalentes.