Dell XPS 14 et 16 (2026) : Le retour d’une icône avec Intel Panther Lake

Pendant un an, Dell a tenté de tourner la page : XPS devait laisser place à un sobre « Dell Premium ». Sur le papier, l’idée semblait rationnelle. Dans la vraie vie, elle a surtout dilué une marque iconique. Au CES 2026, l’entreprise fait marche arrière : XPS revient officiellement, avec deux nouveaux modèles 14 et 16 pouces… et un XPS 13 repoussé à plus tard.
XPS redevient XPS : un aveu de branding, mais aussi une décision business
Dell ne le cache même plus : le retour de XPS répond à un feedback massif, notamment côté partenaires. Derrière le symbole, l’enjeu est très concret : dans un marché PC où les gammes se ressemblent et où « l’AI PC » n’a pas encore trouvé son récit grand public, le nom XPS reste un repère. Une promesse de design, de finition et de « premium » que trois mots génériques (« Premium », « Pro », « Max ») ne savent pas porter seuls.
Et Dell appuie le retour par un détail presque affectif : le logo XPS remplace le logo Dell sur le capot. Un choix qui sonne comme un retour à la fierté de gamme.
XPS 14 et XPS 16 : plus fins, plus sobres… et des concessions assumées
Les XPS 14 et XPS 16 inaugurent cette renaissance avec une philosophie « thin-and-light » très marquée : châssis aluminium CNC, lignes minimalistes, et un ensemble centré sur les nouveaux Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) avec Arc intégré.
Quelques points clés qui résument l’approche :
- Écrans 120 Hz avec options LCD 2K ou OLED (2,8K sur le 14 pouces, 3,2K sur le 16 pouces), et une logique d’affichage plus « efficace » via une fréquence variable pouvant descendre très bas selon les sources.
- Retour aux vraies touches de fonction, Dell abandonne la rangée capacitive qui divisait depuis plusieurs générations.
- Connectique uniquement en USB-C/Thunderbolt 4, mais Dell parle d’une conception plus réparable côté ports (modules).
- Et surtout : pas de GPU dédié. Même sur le 16 pouces, Dell mise sur l’Arc intégré, suffisant pour de la création « légère » et du jeu en 1080p, mais pas pour des workflows 3D/vidéo lourds.
Côté logiciel, note intéressante : un XPS 14 sous Ubuntu 24.04 est prévu plus tard dans l’année, alors que le XPS 16 n’a pas ce traitement « officiel ».
Dell veut regagner du terrain… mais le prix et l’absence de GPU vont polariser
Dell relance XPS avec un message clair : la marque est trop précieuse pour être rangée au placard. Mais, la stratégie s’accompagne d’un positionnement tarifaire musclé : 2 049,99 euros pour le XPS 14 et 2 199,99 euros pour le XPS 16 (configurations de lancement), avec davantage d’options annoncées en février.
À ce niveau, l’absence de GPU dédié risque de faire grincer des dents chez les créatifs qui s’étaient habitués à des configurations plus musclées (et chez ceux qui regardent le rapport puissance/prix face aux alternatives). Dans le même temps, Dell parie sur un triptyque qui colle au marché 2026 : autonomie, finesse, NPU — et sur le fait que beaucoup d’usages « creator » basculent vers des pipelines accélérés (IA, proxies, codecs, outils hybrides) où l’Arc intégré peut suffire… jusqu’à un certain plafond.
Enfin, le fait de retarder le XPS 13 n’est pas anodin : Dell annonce un modèle « plus tard dans l’année », présenté comme le plus fin et léger de la famille. Comprendre : la vitrine arrive, mais Dell sécurise d’abord le retour de la marque sur deux tailles plus polyvalentes.