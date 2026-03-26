Dell vient de revoir en profondeur sa gamme de PC professionnels, avec une idée directrice très claire : alléger ses machines, clarifier leur hiérarchie, et aligner son catalogue sur l’ère des PC IA. Exit l’ancienne appellation Latitude.

À la place, la marque adopte une nomenclature plus simple, structurée autour de Dell Pro Premium, Dell Pro 7, Dell Pro 5 et Dell Pro 3, complétée par un nouveau Dell Pro 5 Micro côté desktop compact.

Le changement le plus visible n’est pas technique, mais stratégique. Dell enterre une marque Latitude pourtant historique au profit d’une architecture de noms purement numérique. Cette simplification rapproche l’offre business de logiques déjà familières dans d’autres segments tech : un sommet statutaire avec Pro Premium, puis une gradation plus lisible avec Pro 7, Pro 5 et Pro 3.

Dell présente cette refonte comme une manière de rendre son portefeuille plus facile à comprendre pour les entreprises et les acheteurs IT.

Dell Pro Premium : la vitrine exécutive

Le Dell Pro 14 Premium joue clairement le rôle du modèle vitrine. Dell le décrit comme son ultraportable le plus haut de gamme pour les professionnels, avec un châssis en alliage de magnésium, un poids d’un peu plus de 1 kg, et une machine annoncée jusqu’à 7 % plus fine que sa génération précédente. L’option d’un écran tandem OLED et la présence d’une caméra de 8 mégapixels HDR montrent que

Dell vise ici les cadres mobiles et les usages visio premium autant que la productivité traditionnelle.

Sa disponibilité est annoncée pour le 31 mars 2026.

Pro 7 : le format compact qui veut tout faire

Le Dell Pro 7 se positionne comme la version la plus ambitieuse dans les formats compacts de 13 et 14 pouces, avec aussi des déclinaisons 2-en-1.

Dell affirme qu’il est jusqu’à 18 % plus fin que la génération précédente, et la presse spécialisée souligne son ambition : offrir une machine commerciale très fine sans sacrifier les options premium, comme un écran tactile bord à bord en Gorilla Glass, jusqu’à 500 nits, des options OLED, une caméra de 8 mégapixels et même un clavier rétroéclairé mini-LED sur certaines configurations.

La sortie est prévue pour mai 2026.

Pro 5 : le cœur rationnel de la gamme

Le Dell Pro 5 apparaît comme le vrai pivot de l’offre. Disponible en 14 et 16 pouces, il est présenté par Dell comme la machine la plus « scalable » de la famille, avec une épaisseur en baisse jusqu’à 12 % face à la génération précédente et jusqu’à 21 % face à certains designs concurrents selon la communication de la marque.

Dell met en avant une batterie jusqu’à 70 Wh, des options OLED et une architecture pensée pour équilibrer mobilité, autonomie et montée en puissance. C’est probablement le modèle qui a le plus de chances de devenir le nouveau standard du parc entreprise.

Disponibilité : mai 2026.

Pro 3 : l’entrée de gamme business, mais sans austérité

Le Dell Pro 3, lui aussi décliné en 14 et 16 pouces, incarne l’entrée de gamme professionnelle modernisée. Dell annonce un poids de départ à 2,89 livres pour certaines configurations, soit environ 1,31 kg, avec Wi-Fi 7, une finition métallique résistante aux rayures et une autonomie présentée comme solide.

L’idée est claire : proposer un laptop pro plus accessible sans le condamner à une fiche technique trop sèche. Lui aussi arrivera en mai 2026.

Intel et AMD au menu, avec Copilot+ en ligne de mire

Sur l’ensemble de la gamme Pro, Dell prévoit des configurations autour des Intel Core Ultra Series 3 « Panther Lake » et des AMD Ryzen AI 400, avec prise en charge de Copilot+ PC sur certains modèles. Dell met en avant une nouvelle logique de carte mère modulaire sur plusieurs machines, destinée à améliorer le refroidissement et la finesse générale de l’ensemble.

En clair, Dell ne vend pas seulement des châssis plus fins : la marque veut montrer qu’elle a repensé l’architecture pour accompagner la vague IA côté entreprise.

Le Dell Pro 5 Micro : le mini-PC business qui compte presque autant que les laptops

Au-delà des notebooks, Dell a aussi dévoilé le Pro 5 Micro, un mini-PC de 182 x 178 x 36 mm destiné aux entreprises. Il pourra être configuré jusqu’à un Intel Core Ultra 7 366H vPro, avec 64 Go de RAM, jusqu’à deux SSD, et Dell le présente comme son premier desktop Pro compatible Copilot+ grâce aux NPU intégrés de ces puces, capables d’atteindre jusqu’à 50 TOPS selon les configurations. Le lancement est prévu lui aussi pour le 31 mars 2026.

Le Dell Pro 5 Micro supporte de la DDR5 via deux slots SODIMM, plusieurs vitesses mémoire selon la configuration, deux emplacements M. 2 2280 PCIe 4.0, un slot M. 2 2230 pour la carte sans-fil, ainsi qu’une connectique riche incluant USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, Ethernet Gigabit et un port configurable modulaire pouvant accueillir, selon les besoins, HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB, voire des options plus héritées comme VGA, PS/2 ou série. Il peut être alimenté soit par un adaptateur 90 W, soit par un chargeur USB-C 100 W.

Dell veut rendre son offre pro plus évidente dans un marché devenu brouillé

Cette refonte raconte quelque chose de plus large. Dans l’univers du PC professionnel, les performances ne suffisent plus. Les entreprises veulent des gammes compréhensibles, des machines plus légères, une meilleure qualité de visioconférence, une vraie préparation à l’IA locale, et des formats de bureau plus flexibles. Dell semble avoir compris que la bataille se joue autant sur la clarté de l’offre que sur la fiche technique.

En somme, avec Pro Premium, Pro 7, Pro 5, Pro 3 et Pro 5 Micro, Dell ne se contente pas de lancer de nouveaux PC. La marque redessine sa manière de vendre l’informatique d’entreprise : moins de labels hérités, plus de hiérarchie, plus de finesse, et une IA désormais traitée comme une brique standard plutôt qu’un supplément marketing.