Dell Pro Max Mini PC : un super mini PC à puce Nvidia Blackwell prêt pour l’IA

Les mini PC sont en plein essor, et des marques comme Lenovo ou ASUS ont récemment repoussé les limites du format compact. Mais, Dell vient de frapper encore plus fort avec son tout nouveau Pro Max Mini PC.

Il s’agit d’une machine miniature capable de gérer des tâches d’intelligence artificielle lourdes grâce à un superchip Nvidia Blackwell.

Dell Pro Max Mini PC : Un monstre de puissance dans un format compact

De l’extérieur, le Dell Pro Max Mini PC ressemble à n’importe quel mini ordinateur au design sobre et compact — parfait pour un bureau minimaliste. Mais à l’intérieur, c’est une véritable station de calcul miniature.

Au cœur de la machine se trouve le Nvidia GB10 Superchip, un SoC hybride combinant :

un CPU 20 cœurs (10x Cortex-X925 + 10x Cortex-X725),

un GPU Nvidia Blackwell avec 6 144 cœurs CUDA,

jusqu’à 128 Go de RAM LPDDR5X unifiée,

et 2 To ou 4 To de stockage SSD.

Ce type d’architecture unifiée permet un transfert ultra-rapide des données entre processeur et GPU — idéal pour le traitement IA, la simulation ou le rendu 3D avancé.

Connectivité complète et architecture pensée pour l’IA

Le Dell Pro Max Mini PC ne fait aucun compromis sur la connectique :

3 ports USB-C avec compatibilité DisplayPort,

1 port USB-C Power,

1 port HDMI 2.1,

1 port Ethernet 10 Gb/s,

et surtout, un port ConnextX pour relier plusieurs unités entre elles.

Cette dernière option n’est disponible que sur la plateforme Nvidia DGX-OS, mais elle ouvre la porte à des clusters de mini PC capables de collaborer sur des charges de calcul IA massives — une première à ce niveau de compacité.

L’ensemble est alimenté par un bloc de 280 W inclus dans la boîte.

Une machine dédiée aux tâches d’IA et de calcul intensif

Avec une telle configuration, le Dell Pro Max Mini PC n’est pas un simple ordinateur bureautique.

Il s’adresse clairement aux développeurs, chercheurs et ingénieurs qui travaillent sur :

des modèles d’IA générative,

de l’entraînement de réseaux neuronaux,

du calcul scientifique ou du rendu temps réel.

Le tout, dans un châssis si petit qu’il tient facilement dans un sac à dos.

Lancement et disponibilité

Dell n’a pas encore communiqué le prix officiel de sa nouvelle machine, mais tout indique qu’il s’agira d’un produit haut de gamme, probablement destiné aux professionnels et aux laboratoires.

Le Dell Pro Max Mini PC sera disponible à la vente à partir du 15 octobre 2025. Les détails tarifaires devraient être révélés dans les prochains jours.