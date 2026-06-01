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Apple préparerait enfin le renouvellement de l’Apple TV et du HomePod mini

Apple préparerait enfin le renouvellement de l’Apple TV et du HomePod mini

Après plusieurs années de relative discrétion sur le marché de la maison connectée, Apple serait sur le point de relancer son offensive. Selon les informations de Mark Gurman, la firme de Cupertino préparerait de nouvelles versions de l’Apple TV et du HomePod mini pour un lancement attendu à l’automne.

Au-delà d’une simple mise à jour matérielle, ces produits pourraient surtout marquer le véritable début de la stratégie Apple Intelligence dans le salon.

Une nouvelle Apple TV pensée pour l’ère de l’IA

L’actuelle Apple TV 4K commence à accuser le poids des années. Toujours basé sur la puce A15 Bionic, il reste performant pour le streaming vidéo, mais apparaît désormais en retrait face aux dernières générations de processeurs Apple.

D’après Bloomberg, la prochaine Apple TV serait pratiquement finalisée. Son lancement aurait toutefois été retardé en raison des difficultés rencontrées autour de Siri et d’Apple Intelligence.

Si le design extérieur ne devrait pas évoluer de manière spectaculaire, l’intérieur du boîtier pourrait connaître une transformation beaucoup plus importante.

Apple travaillerait notamment sur :

Une nouvelle puce plus puissante ;

Une meilleure prise en charge d’Apple Intelligence ;

Une compatibilité avec les futures capacités avancées de Siri ;

Une intégration plus profonde avec l’écosystème domestique connecté.

L’objectif serait de faire de l’Apple TV un véritable centre de contrôle intelligent plutôt qu’un simple lecteur multimédia.

Le HomePod mini aurait lui aussi droit à une mise à jour

Le HomePod mini devrait également bénéficier d’un renouvellement. Apple adopterait toutefois une approche plus prudente pour son enceinte compacte. Les changements concerneraient principalement les composants internes, avec notamment une nouvelle puce réseau et une meilleure compatibilité avec la future génération de Siri.

Cette évolution vise à préparer le terrain pour les fonctions d’intelligence artificielle que la marque souhaite déployer dans l’ensemble de son écosystème.

Une stratégie maison connectée beaucoup plus ambitieuse

L’Apple TV et le HomePod mini ne seraient que les premières étapes d’un projet plus vaste. Apple continuerait à développer un futur hub domestique équipé d’un écran intégré, de la reconnaissance faciale, d’une interface centrée sur Apple Intelligence et d’une intégration avancée avec HomeKit.

Ce produit, souvent évoqué dans les rumeurs ces derniers mois, pourrait devenir l’équivalent d’un Echo Show ou d’un Nest Hub version Apple.

Parallèlement, l’entreprise travaillerait toujours sur ses lunettes connectées et sur une nouvelle génération de Siri conçue pour fonctionner davantage comme un assistant conversationnel moderne.

Apple tente de rattraper son retard

Pendant plusieurs années, la maison connectée n’a jamais semblé constituer une priorité absolue pour Apple. Pendant ce temps, Amazon a développé l’écosystème Alexa, tandis que Google a multiplié les appareils compatibles avec Google Assistant puis Gemini.

Face à cette concurrence, Siri a progressivement perdu du terrain.

Les futurs Apple TV et HomePod mini représentent donc davantage qu’une simple actualisation matérielle. Ils incarnent une tentative de reconstruction de toute la stratégie domestique d’Apple autour de l’intelligence artificielle.

L’automne pourrait marquer un tournant

Si les informations de Bloomberg se confirment, Apple pourrait présenter ces nouveaux appareils dans le cadre de son grand déploiement Apple Intelligence prévu pour les prochaines versions d’iOS, iPadOS et macOS.

La question n’est plus vraiment de savoir si Apple lancera de nouveaux produits pour la maison connectée, mais plutôt si Siri et Apple Intelligence seront enfin capables de rivaliser avec les assistants qui ont pris plusieurs années d’avance.

Car pour Apple, le véritable défi n’est plus le matériel. Il est désormais logiciel.