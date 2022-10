La nouvelle Apple TV 4K modifie ses composants internes et son prix

Apple a publié sa nouvelle génération d’Apple TV 4K, qui succède au modèle sorti en 2021. Ce modèle prend en charge HDR10+ et Dolby Vision et est alimenté par une puce A15 Bionic, qui offre des performances plus rapides, un gameplay plus fluide et davantage d’options de divertissement.

Apple affirme que la puce A15 Bionic de l’Apple TV 4K est jusqu’à 50 % plus rapide que la précédente génération en termes de performances du CPU et jusqu’à 30 % plus rapide en termes de performances du GPU.

Elle comprend également une télécommande Siri, qui est un pavé tactile offrant vitesse, fluidité et contrôle précis pour vous aider à naviguer dans l’interface utilisateur simple et élégante d’Apple TV.

La Apple TV 4K prend désormais en charge HDR10+ en plus de Dolby Vision, ce qui apporte une qualité visuelle riche à davantage de téléviseurs. Les utilisateurs peuvent également profiter d’un son immersif dans leur home cinéma avec Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 ou Dolby Digital 5.1.

Plus tard cet automne, tvOS 16 d’Apple apportera de nouvelles fonctionnalités, notamment des mises à jour de Siri qui permettront aux clients d’utiliser encore plus facilement leur voix pour contrôler Apple TV et interagir avec les résultats. Par exemple, tout en portant des AirPods, les utilisateurs peuvent dire « Hey Siri » pour rechercher et contrôler Apple TV en mains libres.

Siri sur Apple TV a été entièrement repensé et reconnaîtra la voix de chaque utilisateur, ce qui leur permettra d’accéder facilement à leurs films, séries TV, musique, jeux et applications et de reprendre là où ils se sont arrêtés.

Matter au coeur de la plateforme

La Apple TV 4K est également un élément important de Matter, complétant ainsi la vision de la maison connectée. Matter est une nouvelle norme d’interopérabilité pour la maison connectée qui fournit un langage commun aux appareils de la maison connectée pour communiquer localement dans votre maison, sans dépendre d’une connexion sur le cloud. Elle utilise les protocoles sans fil Wi-Fi et Thread et, au moment du lancement, comprendra des capteurs connectés, des ampoules connectées, des prises et interrupteurs connectés, des thermostats connectés, des serrures connectées et des appareils multimédia, notamment des téléviseurs.

L’Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) peut se connecter en toute sécurité à des accessoires de maison connectée basés sur Matter grâce à la mise en réseau de Matter.

Prix et disponibilité

La nouvelle Apple TV 4K est disponible en deux configurations : la Apple TV 4K (Wi-Fi), qui offre 64 Go de stockage, au prix de 169 euros. et le modèle Wi-Fi + Ethernet 128 Go au prix de 189 euros.