Valve prépare bien la suite du Steam Deck. Dans un entretien accordé à IGN, l’entreprise a confirmé que sa prochaine console portable, une possible Steam Deck 2, était en développement actif.

Mais fidèle à sa philosophie, Valve ne veut rien montrer tant que le saut générationnel n’est pas suffisamment évident.

Pas de Steam Deck 2 sans vraie rupture

La Steam Deck 2 n’a jamais été une question de « si », mais de « quand ». Valve avait déjà expliqué ne pas vouloir adopter le rythme des mises à jour annuelles, très courant dans le hardware moderne.

L’entreprise cherche autre chose : une amélioration nette, à la fois en puissance, en autonomie et en efficacité énergétique. En clair, Valve ne veut pas sortir une simple révision plus rapide. Elle veut une machine capable de justifier pleinement son existence face au Steam Deck actuel et à sa version OLED.

Le vrai frein : les puces

Le principal obstacle semble venir du silicium. Les solutions actuelles ne répondraient pas encore aux attentes de Valve pour une console portable réellement nouvelle génération. À cela s’ajoutent les tensions sur les composants et la hausse des coûts, qui rendent un lancement à court terme peu probable.

Dans ce contexte, précipiter une Steam Deck 2 en 2026 aurait peu de sens. Valve préfère attendre une plateforme matérielle capable d’offrir un gain visible sans sacrifier l’équilibre qui a fait le succès du premier modèle.

Une stratégie hardware plus large

Cette prudence s’inscrit dans une vision plus globale. Valve vient de présenter son nouveau Steam Controller, tandis que d’autres produits attendus — comme la Steam Machine et le casque Steam Frame — auraient été retardés.

La Steam Deck 2 reste donc bien dans la feuille de route, mais il ne sera pas lancé pour suivre la pression du marché. Là où certains concurrents multiplient les itérations, Valve joue la carte de la patience.

Ce choix peut frustrer les joueurs, surtout dans un segment des consoles portables PC devenu très compétitif. Mais il correspond à l’ADN de Valve : ne sortir un produit que lorsqu’il apporte quelque chose de vraiment distinct.

La Steam Deck 2 arrivera. Reste à savoir si l’attente débouchera sur une simple évolution… ou sur le bond générationnel que Valve promet en filigrane.