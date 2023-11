La version OLED de la Steam Deck est arrivée, et c’est bien plus qu’un nouvel écran

Dès cette année, Valve a rejeté l’idée d’une version OLED de sa célèbre console de jeu, la Steam Deck. La société a souligné qu’il serait plus difficile qu’il n’y paraît de remplacer le LCD d’origine par un panneau OLED, et a suggéré que l’original resterait la norme pendant longtemps. Eh bien, surprise ! Valve vient de lancer un Steam Deck OLED.

Valve vient d’annoncer la Steam Deck OLED, qui est un modèle mis à jour de la Steam Deck originale avec un nouvel écran OLED. Contrairement au précédent modèle, Valve ne vend que deux versions de la Steam Deck OLED, l’une avec 512 Go de stockage et l’autre avec 1 To de stockage, respectivement pour 569 euros et 679 euros.

Bien que l’écran OLED soit la star du spectacle, Valve apporte également quelques améliorations. Le nouveau design est désormais basé sur un APU de 6 nm, par opposition à l’APU de 7 nm du précédent modèle, et il prend en charge le Wi-Fi 6E. Le précédent modèle ne prenait en charge que le Wi-Fi 5.

L’amélioration de la connectivité sans fil permet au modèle OLED d’offrir des téléchargements jusqu’à 3x plus rapides que la Steam Deck originale, selon Valve. La puce de 6 nm est identique au précédent modèle en termes de performances, offrant quatre cœurs de CPU Zen 2 et 8 cœurs de GPU RDNA2, mais elle est beaucoup plus efficace. Valve affirme que le nouveau design offre une autonomie de batterie supérieure de 50 % à celle de la Steam Deck d’origine. Combinée à une batterie plus grande de 50 Whr, Valve affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 12 heures d’autonomie en fonction des jeux auxquels vous jouez.

Pour ce qui est de l’écran, il utilise toujours la même résolution de 1280 x 800 pixels que la Steam Deck originale, mais avec l’OLED aux commandes, il prend également en charge le HDR. Il est également légèrement plus grand, avec une diagonale de 7,4 pouces.

Rendez-vous le 16 novembre

Avec le nouveau modèle OLED, Valve réduit le prix de la Steam Deck originale. Le modèle de 256 Go passe à 419 euros. Les modèles de 64 et 512 Go sont retirés du marché et ne sont donc disponibles que jusqu’à épuisement des stocks.

Les deux modèles de la Steam Deck OLED seront mis en vente le 16 novembre à 19 heures. À cette occasion, Valve lancera également un modèle en édition limitée de la version 1 To, avec des contrastes de rouge vif sur les évents, le bouton d’alimentation et les sticks, ainsi qu’une plaque arrière légèrement transparente.

Bien que les fans de la Steam Deck aient attendu la Steam Deck 2, il s’agit plutôt d’une Steam Deck 1.5. Il ne faut pas s’attendre à des gains de performances considérables par rapport au modèle original, mais avec une meilleure autonomie, un meilleur Wi-Fi et un plus bel écran, il s’agit tout de même d’une nette amélioration par rapport au modèle original.

Elle résout également l’un des principaux problèmes de la Steam Deck originale. L’écran n’est pas très bon, et c’est un domaine où des appareils comme la ROG Ally et la Lenovo Legion Go ont un avantage sur l’ordinateur de poche de Valve. Le modèle OLED pourrait changer cela, mais nous devrons attendre qu’il soit enfin disponible pour en être sûr.