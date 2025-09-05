Lenovo Legion Go 2 : un monstre portable avec écran OLED VRR et manettes repensées

Présentée à l’IFA 2025, la nouvelle Lenovo Legion Go 2 débarque en octobre et marque une évolution notable du premier modèle sorti un an plus tôt.
Plus lourd et plus cher que son prédécesseur, le Legion Go 2 compense largement par un écran OLED 8,8 pouces à fréquence variable (30–144 Hz), une batterie 50 % plus grande et des manettes détachables revisitées pour un confort accru.
Lenovo a remplacé la dalle IPS du premier modèle par un OLED WUXGA (1920×1200) en orientation paysage, certifié HDR TrueBlack 1000. En plus de noirs parfaits et de couleurs éclatantes, l’écran gère un VRR de 30 à 144 Hz : idéal pour profiter d’une fluidité constante, même quand les jeux tournent à 31 ou 32 fps seulement.
Sous le capot, la machine embarque un AMD Ryzen Z2 ou Z2 Extreme, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X-8000 et un SSD PCIe 4.0 de 1 à 2 To (extensible via microSD jusqu’à 2 To supplémentaires).
La batterie grimpe à 74 Whr contre 49,2 Whr sur la première génération, permettant de jouer bien plus longtemps sans recharge.
Legion Go 2: Des manettes plus ergonomiques et modulaires
Les Legion TrueStrike Controllers gagnent en confort grâce à des courbes plus marquées, un nouveau D-pad pivotant, et toujours des sticks à effet Hall résistants au drift. Le mode FPS Mouse est amélioré : l’accessoire se verrouille désormais pour éviter les décrochages en pleine partie. Bonne nouvelle : ces nouvelles manettes restent compatibles avec le Legion Go de première génération.
Autres nouveautés pratiques
- Robuste béquille pour poser la console en mode tablette.
- Ports USB4 en haut et en bas, simplifiant l’utilisation avec un dock ou sur table.
- Lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation pour des connexions rapides.
Prix et disponibilités
La Lenovo Legion Go 2 sera disponible en octobre 2025, avec plusieurs configurations. Elle débutera à 999 €.
Avec son OLED VRR, sa batterie boostée et ses manettes modulaires, le Legion Go 2 vise à devenir la référence des PC portables de jeu sous Windows. Plus cher que ses rivaux (MSI Claw 8 AI Plus, Asus ROG Ally), il s’adresse aux joueurs prêts à investir pour l’expérience la plus aboutie.