Accueil » Lenovo Legion Go 2 : un monstre portable avec écran OLED VRR et manettes repensées

Lenovo Legion Go 2 : un monstre portable avec écran OLED VRR et manettes repensées

Lenovo Legion Go 2 : un monstre portable avec écran OLED VRR et manettes repensées

Présentée à l’IFA 2025, la nouvelle Lenovo Legion Go 2 débarque en octobre et marque une évolution notable du premier modèle sorti un an plus tôt.

Plus lourd et plus cher que son prédécesseur, le Legion Go 2 compense largement par un écran OLED 8,8 pouces à fréquence variable (30–144 Hz), une batterie 50 % plus grande et des manettes détachables revisitées pour un confort accru.

Lenovo a remplacé la dalle IPS du premier modèle par un OLED WUXGA (1920×1200) en orientation paysage, certifié HDR TrueBlack 1000. En plus de noirs parfaits et de couleurs éclatantes, l’écran gère un VRR de 30 à 144 Hz : idéal pour profiter d’une fluidité constante, même quand les jeux tournent à 31 ou 32 fps seulement.

Sous le capot, la machine embarque un AMD Ryzen Z2 ou Z2 Extreme, jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X-8000 et un SSD PCIe 4.0 de 1 à 2 To (extensible via microSD jusqu’à 2 To supplémentaires).

La batterie grimpe à 74 Whr contre 49,2 Whr sur la première génération, permettant de jouer bien plus longtemps sans recharge.

Legion Go 2: Des manettes plus ergonomiques et modulaires

Les Legion TrueStrike Controllers gagnent en confort grâce à des courbes plus marquées, un nouveau D-pad pivotant, et toujours des sticks à effet Hall résistants au drift. Le mode FPS Mouse est amélioré : l’accessoire se verrouille désormais pour éviter les décrochages en pleine partie. Bonne nouvelle : ces nouvelles manettes restent compatibles avec le Legion Go de première génération.

Autres nouveautés pratiques

Robuste béquille pour poser la console en mode tablette.

Ports USB4 en haut et en bas, simplifiant l’utilisation avec un dock ou sur table.

Lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation pour des connexions rapides.

Prix et disponibilités

La Lenovo Legion Go 2 sera disponible en octobre 2025, avec plusieurs configurations. Elle débutera à 999 €.

Avec son OLED VRR, sa batterie boostée et ses manettes modulaires, le Legion Go 2 vise à devenir la référence des PC portables de jeu sous Windows. Plus cher que ses rivaux (MSI Claw 8 AI Plus, Asus ROG Ally), il s’adresse aux joueurs prêts à investir pour l’expérience la plus aboutie.