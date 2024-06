WWDC 2024 : Apple révolutionne l’expression avec Genmoji et Image Playground

La Worldwide Developers Conference (WWDC) annuelle d’Apple ne manque jamais de livrer une vague de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour les utilisateurs d’iOS, d’iPadOS et de macOS, et l’édition 2024 n’a pas fait exception à la règle.

Cette année, le géant de la technologie a ravi sa base d’utilisateurs en dévoilant des outils révolutionnaires alimentés par l’IA et conçus pour élever la créativité et la personnalisation dans l’ensemble de son écosystème. Parmi les annonces les plus remarquables, citons Genmoji et Image Playground, deux fonctionnalités qui ont le potentiel de remodeler la façon dont les utilisateurs d’Apple s’expriment par le biais d’emojis et d’images.

Genmoji, qui change la donne dans le monde des emojis, permet aux utilisateurs de s’affranchir des contraintes des expressions prédéfinies. En tapant simplement une description, les utilisateurs peuvent désormais générer des emojis personnalisés qui reflètent exactement leurs émotions et leurs sentiments. Qu’il s’agisse d’un « smiley relaxant portant des concombres » ou d’un « chat grincheux jonglant avec des flamants roses », Genmoji donne vie à l’imagination des utilisateurs, ajoutant une touche de fantaisie et d’individualité à leurs conversations numériques.

Mais les ambitions d’Apple en matière de création d’images par l’IA ne s’arrêtent pas là. La société a également présenté Image Playground, un nouvel outil de création d’images intégré de manière transparente dans diverses applications, notamment Messages et Notes. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des images à la volée sans quitter leurs conversations, et ce, sur l’appareil.

En outre, l’application Image Playground permet aux utilisateurs d’expérimenter différents styles, effets et éléments pour créer des images uniques, telles que l’animation, l’illustration ou l’esquisse. Si les premières démonstrations ont mis en avant une esthétique ludique et proche du dessin animé, les potentielles applications d’Image Playground sont vastes et s’adressent à une gamme variée d’expressions artistiques.

Genmoji et Image Playground : une amélioration bienvenue dans les OS d’Apple

Outre ces outils créatifs, Apple a également annoncé des améliorations de l’application Photos basées sur l’IA. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches granulaires d’actions spécifiques dans leurs photos, telles qu’une « personne faisant la roue » ou un « chien attrapant un frisbee ». En outre, une nouvelle fonction analogue à la gomme magique, appelée « Outil de nettoyage » dans Photos, permet de supprimer de manière transparente les objets ou les personnes indésirables des images, offrant ainsi aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs souvenirs visuels.

Ces innovations basées sur l’IA, qui devraient être intégrées à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, marquent un changement important dans l’approche d’Apple en matière d’IA. En intégrant des capacités d’IA directement dans ses applications et services de base, Apple réduit les obstacles à la créativité et à la personnalisation pour ses utilisateurs.