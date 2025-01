Surface Pro 11 et Laptop 7 : Les versions Intel arrivent !

Comme prévu, Microsoft vient d’annoncer le lancement des versions Intel des Surface Pro 11e Édition et Surface Laptop 7e Édition, spécialement conçues pour les entreprises préférant les processeurs x86 traditionnels aux puces ARM.

Ces nouveaux modèles seront disponibles à partir de février.

Microsoft destine principalement ces modèles aux entreprises, comme elle l’avait fait l’an dernier avec les versions uniquement Intel des Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Les clients professionnels pourront désormais choisir entre Intel ou Qualcomm pour leurs Surface Pro 11 et Surface Laptop 7, qui conservent pourtant un design identique.

Surface Pro 11e Édition pour les entreprises

Ce modèle conserve le design du Surface Pro destiné au grand public, avec un écran tactile de 13 pouces affichant une résolution de 2 880 x 1 920 pixels en format 3:2 et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Il est équipé de deux ports USB-C compatibles USB4/Thunderbolt 4, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et d’un port propriétaire Surface Connect.

Le dispositif fonctionne sous Windows 11 avec la sécurité Microsoft Pluton, propose la reconnaissance faciale Windows Hello et dispose d’une webcam frontale de 1440p.

La tablette prend en charge une charge allant jusqu’à 60 W via les ports USB-C ou le port Surface Connect. Microsoft propose des options d’écran LCD ou OLED. À noter, l’absence de prise casque. La Surface Pro est compatible avec plusieurs claviers détachables, ainsi qu’avec le Surface Slim Pen de 2e génération. Les configurations disponibles incluent 16 Go ou 32 Go de RAM, et un stockage SSD variant de 256 Go à 1 To.

Microsoft n’a apporté aucun changement aux ports de la Surface Pro 11 sous Intel : on retrouve donc deux ports USB-C 4/Thunderbolt 4 et un connecteur Surface Connect pour la recharge. Pour les écouteurs, il faudra soit se tourner vers une solution Bluetooth, soit utiliser un casque filaire branché en USB-C. La Surface Pro 11 dispose également d’un lecteur NFC intégré pour prendre en charge des clés de sécurité comme la YubiKey 5C NFC.

La Surface Pro 11 pour les entreprises est quasiment identique à la version Qualcomm, mais son prix de départ s’établit à 1 849 euros au lieu de 550 euros.

Surface Laptop 7e Édition pour les entreprises

Ce modèle est analogue au Surface Laptop grand public sorti en 2024. Il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, fonctionne sous Windows 11 avec la sécurité Microsoft Pluton, et est doté d’une webcam 1080p. Les connectivités incluent deux ports USB-C/Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2, une prise casque 3,5 mm, un port Surface Connect, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Microsoft propose le Surface Laptop en deux tailles :

13,8 pouces : écran de 2 304 x 1536 pixels en format 3:2.

15 pouces : écran de 2 496 x 1 664 pixels en format 3:2, avec en plus un lecteur de carte microSD, une batterie de plus grande capacité et, sur certains modèles et marchés, un lecteur de carte à puce.

Les ports de la Surface Laptop 7 sous Intel restent globalement inchangés, avec toutefois un port USB-A 3.2 à la place du port USB-A 3.1 de la version Qualcomm. On retrouve également deux ports USB-C 4/Thunderbolt 4, le port de chargement Surface Connect et une prise casque. Microsoft utilise toujours la même dalle PixelSense sur la version Intel que sur le modèle Qualcomm.

Comme pour la Surface Laptop 6 destinée aux entreprises, Microsoft propose un lecteur de carte à puce en option sur certains marchés. Une version 5G de la Surface Laptop 7 sera également lancée plus tard cette année, et la société partagera plus de détails « dans les prochains mois ».

Une version du Surface Laptop avec connectivité 5G est également prévue pour plus tard en 2025. La Surface Laptop 7 pour les entreprises sera proposée à partir de 1 849 euros, soit 550 euros de plus que la variante Qualcomm.

Performances et fonctionnalités

La principale différence de ces nouveaux PC professionnels réside dans l’utilisation de processeurs Intel x86, contrairement aux puces ARM Qualcomm Snapdragon X des versions grand public du Surface Pro et du Surface Laptop.

Les deux PC seront disponibles avec des processeurs Intel Core Ultra 5 (236V ou 238V) et Core Ultra 7 (266V ou 268V). Étant donné que l’expérience de Windows 11 on ARM peut varier, notamment en termes de compatibilité logicielle, il n’est pas surprenant que les modèles destinés aux entreprises optent pour des processeurs Intel plus prévisibles, bien que moins économes en énergie.

Ces appareils sont également des Copilot+ PC officiels, dotés de NPUs intégrés, offrant des fonctionnalités Windows telles que les sous-titres en temps réel avec traduction, des effets pour la caméra et le microphone (comme le floutage de l’arrière-plan), la génération d’images par IA en local, et prochainement la fonctionnalité Recall pour l’historique. Les claviers disposent également de touches dédiées à Copilot.

Réparabilité et maintenance

Microsoft a conçu ces machines avec de nombreux composants réparables et remplaçables, probablement avec la même conception matérielle améliorée et les ressources de réparation que les derniers PC Surface grand public. Par exemple, le nouveau Surface Pro dispose d’un module d’affichage, d’une batterie, d’une carte mère, de caméras, d’une béquille, d’un boîtier et d’autres composants pouvant être entretenus. Bien que la RAM ne soit pas évolutive, le SSD peut être remplacé.

Les nouveaux Surface Laptop 7e Édition pour les entreprises et Surface Pro 11e Édition pour les entreprises seront disponibles à l’achat à partir du 18 février 2024 sur la boutique en ligne de Microsoft.