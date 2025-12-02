Accueil » Apple Glasses : première présentation attendue en 2026, sortie prévue en 2027

L’année 2026 s’annonçait déjà démesurée pour Apple… mais un nouveau rapport de Bloomberg vient de faire monter la tension d’un cran. Selon les informations de Mark Gurman, les Apple Glasses, les fameuses lunettes connectées d’Apple, seraient prêtes pour une première apparition publique dès l’an prochain.

Pas de sortie immédiate, mais une démo en avant-première destinée à montrer la direction que prendra l’après-Vision Pro.

Un peu comme Apple l’avait fait en 2023 en présentant Vision Pro… un an avant sa mise en vente.

Apple Glasses : Une apparition en 2026… pour un lancement en 2027

D’après Bloomberg, la feuille de route est claire :

2026 : première présentation officielle des Apple Glasses

2027 : sortie commerciale, en même temps que l’iPhone « 20th Anniversary Edition »

Une stratégie familière chez Apple : créer l’événement, installer le concept dans les esprits, puis perfectionner le produit avant sa commercialisation.

Le but ? Que les Apple Glasses s’inscrivent comme la prochaine grande plateforme d’Apple, succédant au Vision Pro et visant un usage beaucoup plus quotidien.

On parle ici d’un produit pensé pour être porté toute la journée, sans le caractère imposant d’un casque XR.

Apple veut imposer les lunettes connectées dans la vie quotidienne

Selon les sources internes citées, Apple est désormais « totalement aligné » sur la vision d’un futur dominé par les lunettes connectées. Une vision déjà amorcée par Meta et Ray-Ban, avec leurs lunettes à assistance vocale + IA intégrée.

Les Apple Glasses seraient pensées pour afficher des informations minimalistes en surimpression, interagir via Siri et l’IA locale, et fonctionner en parfaite synergie avec l’iPhone, l’Apple Watch et le Vision Pro.

Pas un casque. Pas un gadget. Mais, un objet du quotidien, comme l’Apple Watch en 2015.

Des débuts qui pourraient voler la vedette au reste de la gamme 2026

Si Apple dévoile bien ses lunettes en 2026, elles pourraient faire de l’ombre à tout le reste du programme, même si celui-ci est déjà massif :

Car oui : plusieurs rumeurs soutiennent que l’iPhone pliable serait lui aussi prêt pour un premier aperçu l’an prochain.

Et la raison de cette accélération ?

Apple aurait enfin résolu le plus grand défi du smartphone pliable : un écran sans aucune marque de pliure visible, même après des milliers d’ouvertures.

Un double lancement Apple Glasses + iPhone Fold ferait du keynote 2026 l’une des plus importantes de l’histoire de la marque.

En présentant ses Apple Glasses un an avant leur sortie, Apple prépare doucement le terrain pour une nouvelle catégorie qui pourrait réinventer la manière dont on interagit avec le numérique.

Le Vision Pro posait les fondations. Les Apple Glasses pourraient en être la démocratisation.

Une chose est sûre : si les fuites de Bloomberg se confirment, 2026 sera l’année où Apple montrera sa vision du futur… et 2027 celle où ce futur commencera réellement.