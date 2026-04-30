Le fantasme d’un GTA 6 à plus de 100 dollars semble s’éloigner. Sans annoncer de tarif officiel, Strauss Zelnick a tenu un discours rassurant : Rockstar veut que le prix soit perçu comme juste — voire comme une bonne affaire. Sur scène lors de la conférence iicon, le patron de Take-Two Interactive n’a donné aucun chiffre précis pour Grand Theft Auto VI.

Mais, son message est limpide : le prix devra être en adéquation avec la valeur perçue, pas question de casser la confiance des joueurs.

Dans un contexte où les rumeurs évoquaient un tarif « super premium » dépassant les 100 dollars, ce positionnement marque un net retour à la réalité du marché.

Le vrai argument : le rapport valeur/temps

Zelnick a aussi rappelé un point souvent oublié : le prix des jeux a relativement peu évolué en dix ans, malgré l’explosion des coûts de production. Mais au lieu de justifier une hausse, il a insisté sur un autre levier : la perception de valeur.

Autrement dit, si GTA 6 offre une expérience massive, durable et qualitative, le prix deviendra secondaire. Une stratégie classique… mais risquée à ce niveau d’attente.

Une pression interne gigantesque

Le PDG l’a admis sans détour : mesurer le succès de GTA 6 est une question qui le « garde éveillé la nuit ». Ce n’est pas anodin. GTA 6 n’est pas seulement un jeu : c’est un événement culturel, un produit qui pourrait battre des records historiques et une attente construite sur plus de dix ans.

Rarement un lancement aura porté une telle pression.

Avec Rockstar Games, Take-Two ne cherche pas simplement à vendre un jeu, mais à créer un produit capable de durer plusieurs années, voire une décennie, comme GTA V. Dans cette logique, le prix initial devient presque secondaire face à la durée de vie, les mises à jour et l’écosystème en ligne.

Rendez-vous le 19 novembre 2026

La sortie de GTA 6 est fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Si l’on en croit Zelnick, l’objectif est simple : que le joueur ait l’impression d’avoir payé… moins que ce qu’il reçoit réellement

Une promesse ambitieuse. Mais dans le cas de GTA, presque attendue.