Sony pourrait faire un choix inattendu avec son prochain Xperia 1 VIII. Plutôt que de poursuivre la course au zoom optique variable, la marque miserait sur un capteur téléobjectif beaucoup plus grand, pensé pour améliorer les photos du quotidien.

Selon des listings repérés sur Amazon Allemagne et Amazon UK, le Sony Xperia 1 VIII abandonnerait le zoom optique continu du Xperia 1 VII au profit d’un téléobjectif fixe 70 mm, soit environ 3x.

Sur le papier, cela ressemble à un recul. Le Xperia 1 VII proposait une plage optique unique de 85 à 170 mm, équivalente à 3,5x-7x. Mais, Sony semble vouloir compenser avec un changement plus important : un capteur téléobjectif 48 mégapixels de 1/1,56 pouce, nettement plus grand que l’ancien module de 12 mégapixels de 1/3,5 pouce.

Sony Xperia 1 VIII : Moins de zoom, mais potentiellement de meilleures images

Ce choix pourrait se révéler plus pertinent à l’usage. Un capteur plus grand capte davantage de lumière, conserve plus de détails et devrait mieux résister en basse luminosité.

Le nouveau module couvrirait une plage effective d’environ 70 à 139 mm avec recadrage numérique, ce qui correspond aux focales les plus utilisées pour le portrait, les sujets proches ou les scènes urbaines. Sony perdrait donc son argument le plus spectaculaire, mais gagnerait peut-être en constance.

Un Xperia toujours pensé pour les puristes

Le Xperia 1 VIII conserverait un écran OLED 6,5 pouces 120 Hz, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM et, détail devenu rare, une prise jack 3,5 mm.

Le design évoluerait aussi avec un module photo plus carré, tout en gardant l’identité Xperia : bords symétriques, format allongé et approche très orientée photo/vidéo.

Sony choisit l’efficacité plutôt que la démonstration

Ce virage dit beaucoup de la position de Sony sur le marché. Le constructeur ne cherche plus forcément à proposer la fiche technique la plus exotique, mais à rendre son appareil photo plus fiable dans les situations réelles.

Reste une question : les fans Xperia accepteront-ils de perdre l’un des zooms les plus singuliers du marché en échange d’un téléobjectif plus classique, mais probablement plus performant ?