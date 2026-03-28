Sony vient d’officialiser une hausse de prix d’ampleur sur une grande partie de son écosystème PlayStation. À partir du 2 avril 2026, la PS5, la PS5 Digital Edition, la PS5 Pro et le PlayStation Portal coûteront plus cher dans plusieurs grands marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et le Japon.

En France, la hausse est particulièrement visible : la PS5 passe à 649,99 euros (549,99 euros au lancement), la PS5 Digital Edition à 599,99 euros (499,99 euros au lancement), la PS5 Pro à 899,99 euros (799 euros au lancement), et le PlayStation Portal à 249,99 euros (219,99 euros au lancement).

Une hausse qui frappe tout le haut de gamme PS5

Le plus frappant dans cette annonce, ce n’est pas seulement le montant, mais son périmètre. Sony ne touche pas un modèle isolé ni une édition spéciale : il revalorise pratiquement toute la couche matérielle premium de PlayStation.

Contrairement à la PS5 Pro qui encaisse la plus forte hausse en valeur absolue aux États-Unis, avec un bond de 150 dollars, en France toutes les consoles grimpent de 100 euros, et 30 euros pour le lecteur à distance Portal. Sony justifie cette décision par les « pressions continues du paysage économique mondial », évoquant l’inflation, les coûts de composants et les tensions de chaîne d’approvisionnement.

Un mouvement inhabituel à ce stade de la vie d’une console

Dans l’industrie du jeu vidéo, les consoles ont historiquement tendance à devenir plus abordables avec le temps. Ici, c’est l’inverse qui se produit. Il s’agit de la deuxième hausse en moins d’un an, après un premier relèvement déjà appliqué en 2025. Ce n’est donc plus un ajustement ponctuel, mais un changement de logique tarifaire.

Ce retournement s’explique en grande partie par le contexte industriel. On peut légitimement penser à la flambée du coût de composants clés, en particulier les puces mémoire, est directement liée à la réorientation des fabricants vers les puces plus rentables destinées aux infrastructures d’IA et aux data centers.

En clair, le jeu vidéo paie désormais une partie du prix de la ruée mondiale vers l’IA.

Le gaming entre à son tour dans l’ère de la rareté coûteuse

Cette annonce de Sony ne tombe pas dans le vide. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large où le hardware grand public cesse d’être protégé des tensions sur les composants. Ces derniers jours, Reuters rapportait déjà que le marché de la mémoire était sous pression, les fournisseurs privilégiant de plus en plus les marchés liés à l’IA.

Sony ne fait donc pas exception ; il formalise simplement, côté console, une contrainte qui touche déjà le PC et d’autres catégories électroniques.

Pour les joueurs, l’effet est immédiat : entrer dans l’univers PlayStation devient sensiblement plus cher. La barrière monte pour les primo-acheteurs, mais aussi pour ceux qui envisageaient un passage vers la PS5 Pro ou l’achat d’un Portal comme extension de leur installation. Sony semble néanmoins parier que la demande pour ses expériences premium restera suffisamment solide pour absorber le choc tarifaire, au moins sur ses marchés clés.

L’autre question est celle de l’effet d’entraînement. Microsoft avait déjà procédé à des hausses comparables sur Xbox après les annonces de Sony en 2025. Le geste de Sony aujourd’hui pourrait donc renforcer une nouvelle norme sectorielle : celle d’un hardware de jeu qui ne baisse plus automatiquement avec l’âge, mais reste indexé sur les tensions industrielles mondiales.

Sony ne corrige pas seulement ses marges, il redéfinit la valeur perçue de PlayStation

Cette décision raconte quelque chose de plus profond qu’une simple mise à jour tarifaire. Sony semble considérer que l’écosystème PlayStation peut désormais supporter un positionnement plus haut, même à un moment où, historiquement, la pression concurrentielle aurait plutôt dû pousser les prix vers le bas. C’est une forme de pari sur la solidité de la marque, sur la fidélité de sa base, et sur la capacité du marché à accepter qu’en 2026, la console ne soit plus un produit naturellement moins cher avec le temps.

En somme, cette hausse de prix ne marque pas seulement un renchérissement de la PS5. Elle acte la fin d’un vieux réflexe du jeu vidéo : celui d’un hardware qui devenait progressivement plus accessible. Chez PlayStation, cette époque semble désormais clairement derrière nous.