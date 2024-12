Accueil » PS5 vs PS5 Pro : Quelles sont les principales différences ?

Alors que la PlayStation 5 (PS5) atteint sa quatrième année de commercialisation, Sony a introduit la PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), une version améliorée pour les joueurs à la recherche de performances supérieures.

Lancée début novembre, la PS5 Pro arrive avec un prix plus élevé et des spécifications revues à la hausse. Mais quelles sont les différences entre ces deux consoles, et laquelle choisir ?

Voici un comparatif détaillé pour vous aider à trancher entre la PS5 et la PS5 Pro.

Prix : Une différence notable

La PS5 Pro est proposée au prix de 799 euros, avec un lecteur de disque en option. Cela porte le coût total à environ 900 euros, en fonction des configurations choisies.

En comparaison, la PS5 Slim, qui remplace désormais la version standard, est affichée à 374 euros (en promotion Black Friday, contre un prix habituel de 449,99 euros). Cette différence de prix reflète les améliorations de performances et de capacités de la Pro, mais elle place également cette dernière comme une console de niche pour les passionnés.

Si les performances de la PS5 standard ou Slim vous suffisent, vous pourriez économiser environ 250 euros en optant pour le modèle de base.

Spécifications : La PS5 Pro se distingue

La PS5 Pro a été conçue pour offrir des graphismes plus impressionnants, des temps de chargement réduits et davantage de fonctionnalités par rapport à la PS5 Slim.

Voici un aperçu des spécifications principales :

Caractéristiques PS5 Slim PS5 Pro CPU AMD Ryzen Zen 2 (8 cœurs, 16 threads, 3,5 GHz) Idem GPU AMD Radeon RDNA 2 (10,28 teraflops) AMD Radeon RX 6800 (≈17 teraflops) RAM 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Stockage SSD de 825 Go SSD de 2 To Sortie vidéo 4K 120Hz, HDMI 2.1 4K 120Hz, 8K, HDMI 2.1 Wi-Fi WiFi 6 WiFi 7

Les points forts de la PS5 Pro

Stockage : Avec 2 To, la Pro surpasse largement les 825 Go de la Slim. Bien que la Slim permette d’ajouter du stockage, les 2 To intégrés de la Pro séduiront ceux qui préfèrent éviter cette manipulation.

Performances graphiques : La Pro offre 45 % de vitesse de rendu en plus, grâce à un GPU plus puissant et à une mémoire plus rapide (+28 %).

Ray tracing et PSSR : Le ray tracing avancé améliore les jeux en termes de lumières et de reflets, tandis que le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) utilise l’IA pour booster l’affichage 4K sans pénaliser les performances.

Bien que le WiFi 7 ne soit pas révolutionnaire, il permettra des téléchargements plus rapides pour les grandes bibliothèques de jeux.

PS5 Slim et PS5 Pro : design proche, mais différent

La PS5 Pro et la PS5 Slim partagent des éléments de design analogues, mais la Pro se distingue par sa finesse et ses lignes noires plus prononcées. Avec un lecteur de disque attaché, la silhouette élégante de la Pro perd un peu de son attrait.

Les deux modèles disposent de plaques détachables pour un entretien facile ou une personnalisation, et proposent des ports identiques :

À l’avant : 2 ports USB-C.

À l’arrière : 2 ports USB-A, un port Ethernet.

Les manettes restent les DualSense, communes aux deux modèles.

Jeux : Une valeur ajoutée variable

Le facteur décisif pour beaucoup sera l’expérience de jeu. La PS5 Pro ne montre tout son potentiel que sur les titres optimisés pour ses capacités. À son lancement, plus de 50 jeux ont été mis à jour pour tirer parti des améliorations, notamment :

Horizon : Forbidden West.

Spider-Man 2.

Dragon Age : The Veilguard.

Des titres indépendants comme Lies of P.

Cependant, l’ensemble du catalogue PS5 n’est pas encore optimisé pour la Pro, limitant l’intérêt des spécifications avancées pour les jeux non pris en charge.

Conclusion : Quelle PlayStation choisir ?

La PS5 Pro est idéale pour les joueurs qui veulent le meilleur en matière de graphismes et prévoient de jouer aux titres optimisés pour cette console. Avec son stockage accru, ses performances graphiques et ses améliorations technologiques, elle s’adresse aux passionnés prêts à investir davantage.

Cependant, si vous ne voyez pas assez de jeux sur la liste des titres optimisés ou si vous êtes satisfait des performances de la Slim, la PS5 standard reste un excellent choix à un prix plus abordable.

À mesure que de nouveaux jeux optimisés pour la PS5 Pro seront lancés, son intérêt pourrait grandir. Pour l’instant, prenez en compte vos besoins et votre budget avant de vous décider.