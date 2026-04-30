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Apple Vision Pro : Apple aurait-il déjà tourné la page de son « ordinateur spatial » ?

Apple Vision Pro : Apple aurait-il déjà tourné la page de son « ordinateur spatial » ?

Le Vision Pro devait ouvrir une nouvelle ère pour Apple. Mais, selon un nouveau rapport, la firme aurait fortement réduit ses ambitions après l’accueil tiède du modèle M5, lancé en octobre 2025 à 3 699 euros.

Vision Pro : Un produit toujours vendu, mais un avenir incertain

D’après MacRumors, Apple aurait stoppé les travaux actifs sur le Vision Pro et redistribué une partie de l’équipe vers d’autres projets, notamment Siri. Apple n’a pas confirmé ces informations, et le Vision Pro M5 reste bien commercialisé à ce stade.

Le modèle M5 avait pourtant apporté quelques ajustements : puce plus rapide, bandeau Dual Knit plus confortable, écran 120 Hz et autonomie légèrement améliorée. Mais le problème central n’a pas changé : le casque reste cher, lourd et encore trop dépendant d’un catalogue d’usages limité.

Le pari du spatial computing se heurte au réel

Le Vision Pro est technologiquement impressionnant, mais commercialement difficile à défendre. À 3 699 euros, il ne pouvait pas devenir un produit grand public. Et sans base d’utilisateurs massive, les développeurs ont peu d’incitation à créer les expériences capables de justifier son prix.

C’est tout le paradoxe d’Apple : la marque a réussi à imposer une vision, mais pas encore un usage quotidien.

Apple regarderait déjà vers les lunettes connectées

Selon plusieurs rumeurs, Apple concentrerait désormais davantage ses efforts sur des lunettes connectées, plus proches du format Ray-Ban Meta que d’un casque immersif complet. Cette direction paraît plus réaliste : moins spectaculaire, mais plus portable, plus sociale et potentiellement beaucoup plus grand public.

Le problème, si ces informations se confirment, est que la technologie du Vision Pro serait difficile à réutiliser directement dans des lunettes, notamment pour des raisons de consommation énergétique et d’encombrement.

Une mauvaise nouvelle pour les premiers acheteurs

Pour les quelque centaines de milliers d’utilisateurs qui ont acheté le Vision Pro, le signal est brutal. Même si visionOS devrait continuer à évoluer, l’idée d’un produit sans vraie feuille de route matérielle fragilise la confiance.

Apple n’a peut-être pas enterré définitivement le spatial computing. Mais le Vision Pro ressemble de plus en plus à une première génération expérimentale : brillante, coûteuse, et peut-être trop en avance sur le marché.