Apple Vision Pro passe à la puce M5 : plus fluide, plus rapide, et une nouvelle sangle pour plus de confort

Apple vient d’annoncer une nouvelle version de son casque Vision Pro, désormais propulsée par la puce M5, la même que celle qui équipe le nouvel iPad Pro et le MacBook Pro 14 pouces.

La firme promet une expérience plus fluide, des rendus visuels plus précis et une autonomie légèrement améliorée — sans modifier le design général du casque.

Une mise à jour interne pour plus de puissance

Le Vision Pro M5 conserve son design et son prix de 3 699 euros, mais gagne en performance grâce à la nouvelle puce M5.

Selon Apple, cette puce offre :

10 % de pixels supplémentaires rendus sur les écrans OLED,

une fréquence d’affichage portée à 120 Hz (contre 100 Hz auparavant),

et jusqu’à 50 % de performances en plus pour les tâches liées à l’IA, notamment pour les Personas et les photos spatiales.

L’expérience est ainsi plus réactive et plus fluide, que ce soit pour la navigation en réalité mixte, le multitâche ou la lecture de contenus immersifs.

En termes d’autonomie, Apple annonce 30 minutes supplémentaires, pour atteindre 2 h 30 d’usage général et jusqu’à 3 heures en lecture vidéo.

Une nouvelle sangle « Dual Knit Band »

En parallèle, Apple introduit un nouvel accessoire : la Dual Knit Band, une sangle conçue pour améliorer le confort du Vision Pro. Cette sangle adopte une structure hybride entre la Solo Knit Band et la Dual Loop Band, et ajoute un molette latérale permettant d’ajuster la tension plus précisément.

Disponible en trois tailles (S, M et L), la Dual Knit Band sera vendue séparément à 115 euros, et compatible avec le Vision Pro M2 actuel.

L’objectif : offrir une meilleure répartition du poids du casque et réduire la pression sur l’arrière du crâne lors des sessions prolongées.

Le Vision Pro M5, une évolution logique

Le premier Vision Pro, lancé début 2024, reposait sur une puce M2, déjà performante mais vite limitée face aux ambitions croissantes d’Apple en matière d’IA et de rendu 3D. Avec le M5, Apple prépare la prochaine phase de visionOS : expériences interactives, événements sportifs immersifs en direct, et intégration plus fluide de fonctionnalités IA locales.

Cette mise à jour arrive aussi à un moment stratégique :

Samsung présentera son Project Moohan (son premier casque XR haut de gamme) le 21 octobre,

et Apple réoriente déjà une partie de ses équipes vers le développement de lunettes connectées plus légères, signe d’une transition progressive vers un format plus grand public.

Prix et disponibilité

Le Vision Pro M5 sera disponible à partir du 22 octobre 2025 au même tarif de 3 699 euros. La Dual Knit Band sera proposée séparément à 99 $ sur l’Apple Store.