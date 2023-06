visionOS : tout ce qu’il faut savoir, l’OS dédié au Vision Pro

Lors de la WWDC 2023, Apple a redéfini l’informatique avec son nouveau casque Vision Pro alimenté par le révolutionnaire visionOS. Il s’agit du premier système d’exploitation d’informatique spatiale au monde, conçu pour prendre en charge les exigences de faible latence de l’informatique spatiale et vous permettre d’interagir avec le contenu numérique d’une manière qui vous donne l’impression d’être physiquement présent dans votre espace.

Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur ce nouveau système d’exploitation qui vient s’ajouter à la liste déjà impressionnante des systèmes d’exploitation d’Apple.

Voici les principales caractéristiques de visionOS.

Interface tridimensionnelle

visionOS est doté d’une toute nouvelle interface tridimensionnelle, qui libère les applications des contraintes liées à la taille limitée de l’écran et vous permet de les visualiser côte à côte dans votre environnement. Cela signifie que vous n’aurez plus besoin d’être confiné à l’affichage limité de vos écrans et que vous pourrez découvrir vos applications les plus appréciées comme jamais auparavant. Vous pouvez redimensionner et réorganiser les applications à votre guise.

Système de saisie sans manette

Contrairement à d’autres systèmes d’exploitation AR/VR peu performants, visionOS a véritablement transformé la façon dont vous utilisez le casque Vision Pro. L’incroyable système de saisie sans contrôleur d’Apple a éliminé le besoin de tout composant matériel supplémentaire. Pour interagir avec l’interface utilisateur, les applications ou d’autres composants du système d’exploitation, il vous suffit d’utiliser votre vision et vos doigts.

Tout d’abord, il suffit de regarder vers l’application ou le bouton dans l’espace virtuel. Ensuite, vous pouvez placer vos doigts en l’air, et le casque Vision Pro répondra aux gestes de votre main sans décalage. Vous pouvez en savoir plus sur le matériel qui rend cela possible dans notre article détaillé sur le casque Apple Vision Pro.

App Store remanié

Parallèlement à son nouveau système d’exploitation, Apple a dévoilé un nouvel App Store où vous pourrez découvrir des centaines de nouvelles applications spécialement créées pour visionOS. En outre, vous aurez également accès à des milliers d’applications pour iPhone et iPad que vous connaissez peut-être déjà. Ces applications fonctionnent en douceur et automatiquement avec le nouveau système de saisie de Vision Pro.

Environnements immersifs

Avec les environnements immersifs, les utilisateurs peuvent étendre leur monde au-delà des dimensions de leur pièce physique standard grâce à des paysages dynamiques et époustouflants qui peuvent les aider à se concentrer ou à désencombrer les espaces occupés tout en étant dans différents scénarios.

EyeSight

Si visionOS a déjà pris une longueur d’avance sur ses concurrents, la fonction Eyesight le rend encore plus excitant. Ou effrayante, c’est vous qui décidez ! Quoi qu’il en soit, ce casque me rappelle un épisode de Black Mirror.

La fonction EyeSight aide les porteurs du casque Vision Pro à rester en contact avec les personnes qui les entourent en leur indiquant que l’utilisateur est plongé dans une expérience en dévoilant ses yeux.

Digital Persona dans les appels FaceTime

Le Digital Persona est la représentation dynamique et naturelle du visage et des gestes de l’utilisateur lors d’un appel FaceTime, permettant aux autres de vous voir lorsque vous portez Vision Pro.

Optic ID : une toute nouvelle fonction de protection de la vie privée

À l’instar des autres produits Apple, visionOS est conçu pour vous permettre de contrôler la confidentialité de vos données et intègre une toute nouvelle fonctionnalité de confidentialité et de sécurité appelée Optic ID, un système d’authentification sécurisé qui utilise le caractère unique de votre iris.

Siri est accessible dans visionOS

Comme il s’agit d’une offre d’Apple, il est impossible que visionOS n’ait pas Siri, le système d’assistance vocale d’Apple. Lorsqu’il porte le casque, l’utilisateur n’a qu’à dire « Siri », et l’assistant vocal se réveille instantanément pour effectuer n’importe quelle tâche possible.