Instagram continue de revenir vers une idée simple : partager vite, sans mise en scène. Avec Instants, Meta teste une application indépendante centrée sur les photos et courtes vidéos éphémères, visibles une seule fois et supprimées après 24 heures si elles ne sont pas ouvertes.

Le test est actuellement limité à l’Italie et à l’Espagne. L’application est disponible sur iOS et Android.

Une app pensée pour publier sans réfléchir

Le principe de Instants est volontairement minimaliste : on ouvre l’application, l’appareil photo s’active, on capture un moment, puis on l’envoie. Pas de filtres avancés, pas d’import depuis la galerie, pas de montage. Seul l’ajout de texte est possible. Meta résume l’expérience avec une formule très directe : “La vraie vie, très vite”.

Les contenus peuvent être envoyés aux abonnés mutuels ou à la liste d’amis proches, synchronisée avec Instagram. L’idée est donc moins de créer un nouveau réseau public que d’ouvrir un canal privé, rapide et moins performatif.

Snapchat, BeReal, Locket : l’inspiration est évidente

Instants ressemble à un croisement entre Snapchat, BeReal et Locket. On y retrouve la disparition des contenus, la capture spontanée et la logique de cercle restreint. La différence, cette fois, tient au format : Meta ne glisse pas seulement une fonction dans Instagram, mais teste une app séparée, plus dépouillée. ￼

Meta cherche le partage “anti-feed”

Ce test dit beaucoup de l’évolution d’Instagram. Après des années dominées par les Reels, les posts travaillés et les contenus optimisés, Meta semble vouloir capter une autre dynamique : celle des échanges privés, rapides, sans pression créative.

Instants n’est pas une révolution. C’est même une idée très familière. Mais elle arrive à un moment où les utilisateurs publient moins publiquement et partagent davantage dans les messages, les groupes et les cercles proches. Meta teste donc une porte d’entrée plus intime vers Instagram, sans alourdir l’application principale.

Reste à voir si Instants survivra au stade expérimental. Meta n’a pas encore confirmé de lancement mondial ni d’arrivée aux États-Unis.