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iPhone : Apple prépare un téléobjectif de 200 mégapixels… mais pas avant 2028

iPhone : Apple prépare un téléobjectif de 200 mégapixels… mais pas avant 2028

Apple teste déjà l’avenir de la photographie mobile, mais sans précipitation. Selon plusieurs fuites, dont celles du leaker Digital Chat Station, Apple travaillerait sur un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Problème : son arrivée dans un iPhone ne serait pas attendue avant 2028 au plus tôt.

Pourquoi un capteur de 200 mégapixels change vraiment la donne ?

Un capteur de 200 mégapixels sur un téléobjectif ne sert pas uniquement à afficher un chiffre impressionnant.

Il ouvre trois usages clés :

Zoom quasi « lossless » : plus de détails sans dégradation brutale

Recadrage extrême : possibilité de zoomer après la prise

Impression grand format : conservation des détails à haute résolution

C’est précisément sur ces points que les smartphones progressent aujourd’hui. Et, c’est aussi là qu’Apple reste plus conservateur.

Apple préfère l’équilibre à la surenchère

Les futurs modèles comme le iPhone 18 Pro devraient continuer sur une approche différente :

Capteur principal 48 mégapixels avec ouverture variable

Téléobjectif 48 mégapixels amélioré (focale + ouverture)

Accent sur l’optique et la lumière, pas uniquement la résolution

Apple privilégie historiquement la cohérence des couleurs, les performances en basse lumière et la stabilité du pipeline photo plutôt que la course aux mégapixels.

Android a déjà pris de l’avance

Pendant ce temps, plusieurs constructeurs Android ont accéléré : Vivo X100 Ultra, OPPO Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra et HONOR Magic 7 Pro. Ces modèles exploitent déjà des capteurs de 200 mégapixels, notamment sur le zoom périscopique.

Résultat, un zoom longue distance plus propre et plus de flexibilité en post-traitement. Apple n’est donc pas en avance ici — volontairement.

Pourquoi Apple attend (et ce n’est pas un hasard) ?

Le délai jusqu’à 2028 peut sembler long, mais il s’explique :

Taille des capteurs : difficile à intégrer sans épaissir l’iPhone

Consommation énergétique : traitement d’images plus lourd

Chaleur : un vrai enjeu sur mobile

Cohérence logicielle : Apple optimise chaque capteur dans son pipeline

Autrement dit, Apple n’adoptera cette technologie que lorsqu’elle pourra s’intégrer sans compromis et améliorer l’expérience globale, pas juste les spécifications.

Ce décalage illustre parfaitement la philosophie Apple. Là où Android expérimente rapidement, Apple : Observe, optimise et intègre tardivement, mais de manière maîtrisée. Le téléobjectif périscopique lui-même est arrivé tard avec l’iPhone 15 Pro Max, et pourtant, il reste aujourd’hui très performant.

Faut-il attendre cette évolution ?

Pour les utilisateurs :

Si vous cherchez le meilleur zoom aujourd’hui, Android reste en avance

Si vous privilégiez la cohérence photo/vidéo, Apple reste solide

Le futur iPhone 18 Pro ne révolutionnera probablement pas la photo, mais il continuera de raffiner l’existant.

Et si Apple passe réellement au 200 mégapixels en 2028, ce ne sera pas pour suivre une tendance… Ce sera pour redéfinir la manière de l’utiliser.