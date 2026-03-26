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Apple cède-t-il à la course aux pixels ? Un capteur 200 mégapixels à l’étude pour l’iPhone

Apple cède-t-il à la course aux pixels ? Un capteur 200 mégapixels à l'étude pour l'iPhone

Apple pourrait, à terme, rejoindre la course aux capteurs photo de 200 mégapixels. D’après une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station, la marque testerait actuellement un grand capteur 1/1,12 pouce de 200 mégapixels pour un futur iPhone, avec une intégration envisagée uniquement sur la caméra principale.

À ce stade, il ne s’agit ni d’une fonction confirmée ni d’un calendrier validé : on parle d’évaluation interne, pas d’un produit finalisé.

Apple explore, mais ne semble pas encore prêt à basculer

Le plus intéressant dans cette rumeur n’est pas seulement le chiffre de 200 mégapixels. C’est le fait qu’Apple semble au moins tester ce terrain, alors que la marque a longtemps privilégié une autre philosophie : des résolutions plus contenues, compensées par le traitement d’image, la fusion de pixels et la photographie computationnelle.

La fuite précise d’ailleurs que ce capteur haute définition ne serait envisagé, pour l’instant, que pour le module principal, et non pour l’ensemble du bloc photo.

Cela invite surtout à la prudence. En janvier 2026, le même leaker affirmait qu’un iPhone de 200 mégapixels n’était pas en phase de test actif sur prototype et restait « encore loin » d’une adoption concrète. Autrement dit, même si Apple regarde désormais de plus près cette piste, la feuille de route semble encore mouvante.

Le vrai contraste se joue avec OPPO et l’école Android

En face, les fabricants Android avancent déjà beaucoup plus frontalement. Les fuites autour du OPPO Find X9 Ultra décrivent un appareil qui pourrait embarquer deux capteurs de 200 mégapixels, dont un capteur principal 1/1,12 pouce et un autre module de 200 mégapixels côté téléphoto périscopique.

Ce contraste résume assez bien les deux approches. D’un côté, Android continue de pousser la logique du hardware spectaculaire, avec des systèmes photo toujours plus démonstratifs. De l’autre, Apple semble rester fidèle à une progression plus lente, plus prudente, où la montée en définition n’a de sens que si elle s’intègre sans compromettre l’équilibre global du produit.

200 mégapixels chez Apple : une vraie rupture, mais pas forcément imminente

Si Apple adoptait un tel capteur, ce serait un changement de cap important. Pas seulement parce que le nombre impressionne, mais parce qu’il ouvrirait la porte à un nouveau type de flexibilité : plus de détail, davantage de marge pour le crop, et potentiellement une nouvelle hiérarchie entre capteur, zoom et traitement logiciel. Mais, la rumeur actuelle évoque plutôt une commercialisation possible l’an prochain au plus tôt, ce qui suggère qu’un lancement immédiat est peu probable.

En clair, Apple regarde peut-être enfin le territoire du 200 mégapixels, mais sans donner le sentiment de vouloir y entrer à marche forcée. Et c’est sans doute ce qui rend cette fuite intéressante : elle ne raconte pas une révolution imminente, mais un déplacement progressif de la pensée photo chez Cupertino.

Apple teste peut-être moins un capteur qu’un changement de philosophie

Pendant des années, Apple a réussi à rester compétitif sans suivre frontalement la surenchère des mégapixels. Le simple fait que la marque explore aujourd’hui un capteur de 200 mégapixels laisse penser que la pression du marché, des usages photo avancés et de la concurrence Android commence à redéfinir ce qui est jugé nécessaire au sommet de la gamme.

En somme, Apple ne semble pas encore prêt à livrer un iPhone de 200 mégapixels demain matin. Mais l’idée n’est plus totalement extérieure à ses essais. Et dans l’univers Apple, c’est souvent ainsi que commencent les vrais changements : bien avant l’annonce, dans le silence méthodique des tests.