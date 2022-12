La dernière smartwatch de Huawei est livrée avec une paire d’écouteurs masqués

Huawei a dévoilé un tout nouveau gadget qui fusionne deux wearables — une smartwatch et des écouteurs sans fil — en un combo improbable.

Le Huawei Watch Buds, dont le nom n’est pas très créatif, offrira aux utilisateurs tous les avantages d’une smartwatch — un appareil qui est à la fois une montre et un tracker de fitness — tout en servant d’étui pratique pour leurs écouteurs. Pour écouter de la musique, il suffit de soulever le cadran de la montre et de sortir les écouteurs cachés à l’intérieur.

Bien que ce ne soit pas la première technologie de ce type que nous ayons vue, la création de Huawei est néanmoins intrigante car elle provient d’une marque plus grand public.

Pour commencer, les écouteurs à l’intérieur des Watch Buds de Huawei semblent quelque peu basiques. Bien que nous ne puissions pas juger correctement de leurs capacités sans les écouter, ils ne semblent pas être très grands — ce qui limitera leurs capacités audio et leur ensemble de fonctionnalités. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient capables de produire des basses puissantes, ni à ce qu’ils soient dotés d’outils tels que la suppression active du bruit ou une autonomie particulièrement longue.

Never lose your wireless earbuds again! They’re in your smart watch! This is Wearbuds from Aipower. The smartwatch is a case and charger. $179. #CES2020 pic.twitter.com/LIKRfYd9zv — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) January 7, 2020

De plus, on peut être sceptique quant au caractère pratique de la montre elle-même. D’après les images et les vidéos publiées, l’ensemble a l’air plutôt encombrant. Ce n’est pas le gadget le plus confortable à porter au poignet et ce n’est certainement pas quelque chose que j’ai envie de porter en faisant de la musculation pour suivre nos objectifs de fitness. Je crains également que l’approche des deux gadgets en un n’ait un impact négatif sur la durée d’utilisation totale, puisque les deux appareils utiliseront la même batterie limitée.

Un lancement dans un proche avenir ?

Tout cela dit, j’espère ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de voir cette technologie en action et de pouvoir la juger correctement. Alors que Huawei a imposé un retard de dernière minute au lancement de son produit Winter 2022 (il devait avoir lieu le 2 décembre), la vidéo ci-dessous suggère que l’appareil est prêt à être expédié — bien que l’endroit où elle sera disponible et son prix n’aient pas encore été révélés.

Cependant, si les Watch Buds de Huawei s’avèrent populaires, je ne serais pas surpris que ses rivaux suivent le mouvement. Google a déjà sa Pixel Watch et ses Pixel Buds séparés, et Apple a l’Apple Watch et les Apple AirPods, je ne serais donc pas surpris de voir ces marques ou d’autres combiner leur matériel existant dans un appareil hybride analogue aux Huawei Watch Buds.