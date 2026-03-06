Accueil » WhatsApp Plus : Meta prépare un abonnement payant pour les options premium

WhatsApp a longtemps cultivé une promesse quasi sacrée : l’essentiel reste gratuit. Mais, Meta semble prêt à ajouter une couche payante — non pas pour facturer les messages, mais pour monétiser ce que les power users demandent depuis des années : plus de contrôle, plus d’options, plus d’outils de gestion.

D’après WABetaInfo, WhatsApp travaille sur une formule optionnelle baptisée « WhatsApp Plus », encore en développement.

WhatsApp Plus : Un abonnement… sans toucher au cœur de WhatsApp

Le signal le plus important est aussi le plus rassurant : dans les informations repérées en bêta, les fonctions fondamentales (messages, appels, vocaux) resteraient gratuites.

L’abonnement viserait plutôt des « extras » : personnalisation, organisation de la liste de chats, petits plus d’interface. C’est une stratégie à la Telegram Premium/Snapchat+ : on ne taxe pas la messagerie, on vend une expérience plus « à soi ».

Les éléments qui reviennent le plus souvent dans les fuites :

Personnalisation avancée : thèmes, couleurs d’accent, et ~14 icônes alternatives pour l’app.

Jusqu’à 20 discussions épinglées (vs 3 aujourd’hui), un vrai gain pour ceux qui jonglent entre famille, boulot, communautés.

Stickers/sonneries exclusives et possiblement des réactions plus riches (encore en test).

À ce stade, rien n’est officiel, et la liste peut encore évoluer (ou être abandonnée).

Pourquoi Meta fait ça maintenant ?

Deux raisons se lisent entre les lignes :

Les abonnements sont devenus une machine à revenus « propre » : pas besoin d’inonder l’app de pubs (WhatsApp a toujours évité ça côté messages). Meta explore déjà des abonnements premium sur ses apps (au-delà de Meta Verified), et WhatsApp fait partie des terrains de test évoqués ces derniers mois.

Autrement dit, ce n’est pas une rupture brutale. C’est une normalisation du modèle « free + option premium ».

Le vrai test : convaincre de payer pour des « petits plus »

Le piège, c’est le pricing psychologique : WhatsApp est tellement installé que beaucoup d’utilisateurs considèrent la personnalisation comme un « nice to have », pas comme un service. Meta devra donc trouver un équilibre avec assez de valeur pour déclencher l’achat (les 20 chats épinglés sont probablement l’argument le plus concret), et pas trop de valeur au point de créer un WhatsApp « à deux vitesses » qui frustre les non-abonnés.

C’est typiquement le genre d’offre qui marchera mieux auprès des utilisateurs intensifs… et des marchés où WhatsApp est une plateforme quasi universelle.

Ce qu’on ne sait pas encore c’est le prix et date de lancement, ou encore la disponibilité, même si Android/iOS semblent visés. Enfin, quid de la confidentialité : si l’offre reste centrée sur l’UI et la gestion, l’impact de la confidentialité est faible… mais tout dépendra de la mise en œuvre.