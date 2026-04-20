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Huawei Pura 90 Pro et Pro Max : des flagships photo ultra ambitieux, sans version Ultra cette année

Huawei Pura 90 Pro et Pro Max : des flagships photo ultra ambitieux, sans version Ultra cette année

Outre le magnifique Pura X Max, avec les Huawei Pura 90 Pro et Huawei Pura 90 Pro Max, Huawei redéfinit sa hiérarchie. Exit le modèle Ultra cette génération : c’est le Pro Max qui hérite du rôle de vitrine technologique, avec une proposition clairement axée sur la photographie, le design et l’IA embarquée.

Pura 90 Pro : Un design qui assume une signature visuelle forte

Huawei continue de pousser une approche esthétique très différenciante. Le Pura 90 Pro Max adopte ce que la marque appelle une « emotional color aesthetic », avec un cadre métallique à double teinte — une première selon Huawei — et un effet visuel lumineux autour du châssis.

Le Pura 90 Pro Max arrive dans les coloris Orange Ocean, Emerald Lake, Sunset Purple, Dawn Gold et Obsidian Black, tandis que le Pura 90 Pro est commercialisé dans les coloris Pink Guava, Orange Soda, Coconut White et Mulberry Black.

Les deux modèles se distinguent aussi par leur taille : 6,6 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. Un écart classique, mais qui confirme le positionnement plus immersif du modèle Max.

XMAGE pousse encore plus loin la photographie mobile

Sous la bannière Huawei XMAGE, Huawei mise une nouvelle fois sur une approche très technique de la photo.

Pura 90 Pro Max (le vrai flagship photo) :

Capteur principal 50 mégapixels RYYB (1/1,28 ») avec ouverture variable f/1.4–f/4.0

Ultra grand-angle 40 mégapixels RYYB

Téléobjectif périscopique 200 mégapixels RYYB (1/1,28 »)

Zoom optique 4x, jusqu’à 8x « optical-quality »

Stabilisation CIPA 7.0

Huawei insiste sur plusieurs points : LOFIC pour améliorer la gestion des hautes lumières, prisme « super concentrating » pour capter davantage de lumière et des gains annoncés face à l’iPhone sur dynamique et luminosité (à confirmer en test réel).

Pura 90 Pro (version allégée, mais cohérente)

Capteur principal 50 mégapixels RYYB identique

Ultra grand-angle 12,5 mégapixels

Téléobjectif périscopique 50 mégapixels (4x)

Les deux modèles partagent un capteur multispectral « Red Maple », des photos dynamiques 3D et des outils IA pour portrait et composition.

Kirin 9030S et IA omniprésente

Sous le capot, Huawei équipe les deux smartphones du Kirin 9030S, une variante du Kirin 9030 Pro vue sur le pliable. La marque annonce +200 % en compréhension d’image via le NPU, une amélioration du traitement colorimétrique (AI ISP) et une meilleure stabilisation vidéo et zoom.

Côté logiciel, les deux tournent sous HarmonyOS 6.1, avec une forte intégration de l’IA : recommandations de pose, composition assistée, retouche portrait et une génération photo en un clic.

L’assistant Xiaoyi évolue également avec reconnaissance contextuelle en temps réel et identification vocale.

Robustesse et détails premium

Le Pura 90 Pro Max ajoute une couche de différenciation avec le verre Kunlun : -70 % de reflets, une résistance aux rayures x16 et une résistance aux chutes x25. Huawei met aussi en avant une fonction plus discrète, mais intéressante : une capture vocale longue distance jusqu’à 10 mètres, pensée pour les usages vidéo ou pro.

Prix et positionnement

Huawei reste clairement sur un positionnement premium. Le Pura 90 Pro arrive à partir de 5 499 yuans (~ 685 €) et jusqu’à 7 499 yuans (~ 935 euros). Le Pura 90 Pro Max est commercialisé quant à lui à partir de 6 499 yuans (~ 810 €) et monte jusqu’à 8 499 yuans (~ 1 060 €).

L’absence de version Ultra n’est pas un manque — c’est un repositionnement. Huawei concentre ses innovations dans le Pro Max, tout en gardant le Pro comme alternative plus accessible. Ce duo raconte une stratégie assez lisible : le Pro pour l’équilibre et le Pro Max pour l’excellence photo et le design.

Dans un marché où les flagships convergent souvent, Huawei continue de jouer une carte différente : une obsession pour l’image, couplée à une identité visuelle forte et une intégration IA très poussée.

Reste à voir si cette approche suffira à rivaliser face aux géants occidentaux hors Chine. Mais sur le plan technologique pur, Huawei ne ralentit clairement pas.