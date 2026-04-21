Sony a longtemps cultivé une singularité rare sur le marché du smartphone. Justement pour cette raison, les dernières fuites autour du Xperia 1 VIII laissent un sentiment étrange : celui d’un téléphone qui change, sans que l’on comprenne encore très bien au nom de quoi.

Selon plusieurs fuites relayées ces derniers jours, le Xperia 1 VIII abandonnerait le traditionnel module photo vertical étroit qui accompagnait la gamme depuis des années, au profit d’un bloc plus carré et plus massif.

Notebookcheck parle d’une rupture claire avec la bande verticale devenue emblématique des Xperia 1.

Sony Xperia 1 VIII : Un design vu et revu

C’est précisément là que le malaise commence. Sur un marché où presque tous les flagships finissent par se ressembler, Sony faisait partie des rares constructeurs immédiatement reconnaissables. Le Xperia 1 VII, officialisé plus tôt cette année, conservait encore cette silhouette sobre et cette colonne photo verticale très “Sony”, visible dans les visuels officiels et les présentations de la marque.

Avec le Xperia 1 VIII, cette continuité semble s’effacer. Et le problème n’est pas seulement esthétique. Un redesign fort fonctionne lorsqu’il raconte une direction : meilleure ergonomie, meilleur équilibre visuel, nouvelle architecture photo, ou évolution claire de l’usage. Pour l’instant, les fuites montrent surtout un module plus générique, que plusieurs reprises qualifient déjà de moins distinctif, sans bénéfice évident encore démontré.

Le plus ironique, c’est que Sony pourrait conserver ce qui fait encore son attrait auprès d’un noyau fidèle : un port jack 3,5 mm et un lecteur microSD sont toujours évoqués dans les rumeurs autour du modèle. Autrement dit, la marque garderait ses signes de résistance fonctionnelle, tout en fragilisant sa signature visuelle.

Pour la photo, le bloc se vantera d’un triple capteur 48 mégapixels

Sur la photo, les évolutions attendues paraissent pourtant assez cohérentes. Les rumeurs parlent d’un passage à un triple capteur 48 mégapixels, incluant enfin le téléobjectif, ce qui représenterait une homogénéisation logique par rapport à la génération précédente.

Notebookcheck évoque aussi un lancement possible en mai 2026, même si cela reste à confirmer officiellement.

Mais justement, cette fiche technique plus solide rend le choix design encore plus frustrant. Sony aurait pu moderniser l’appareil sans diluer ce qui le rendait identifiable. Ici, la fuite donne plutôt l’impression d’un emprunt à des codes déjà vus ailleurs, à rebours de ce que l’on attend historiquement d’Xperia. Là où Sony inspirait autrefois une forme de discipline esthétique, le Xperia 1 VIII semble pour l’instant hésiter entre héritage et banalisation.

Il faut évidemment garder une marge de prudence : nous parlons de rendus et de fuites, pas d’un produit final. Mais si cette direction se confirme, le vrai sujet ne sera pas seulement de savoir si le Xperia 1 VIII est beau ou non. Ce sera de comprendre pourquoi Sony, l’une des dernières marques à posséder une identité smartphone immédiatement lisible, semble prête à la rendre moins évidente au moment même où elle en aurait le plus besoin.