À la veille de la présentation mondiale du Find X9 Ultra, OPPO affine son récit : celui d’un smartphone photo qui ne veut plus seulement empiler les capteurs, mais construire une vraie grammaire visuelle autour de Hasselblad.

Les nouvelles précisions officielles sur ce partenariat mis à jour montrent une ambition plus nette, à la fois technique et esthétique.

Un Hasselblad Master Mode 2.0 pensé pour être plus polyvalent

OPPO confirme que le Hasselblad Master Mode 2.0 du Find X9 Ultra prend désormais en charge RAW MAX et JPG MAX sur une plage focale allant de 14 mm à 230 mm, avec une plage dynamique annoncée de 16 EV. Sur le papier, cela élargit fortement le terrain de jeu : ultra grand-angle, focales standard, téléobjectifs et zoom longue portée peuvent tous profiter de cette logique « photo pro » sans obliger l’utilisateur à changer d’approche selon la scène.

C’est un point important, car OPPO semble vouloir sortir du simple argument « gros zoom, gros capteur ». La marque cherche ici à rendre son mode expert plus cohérent sur l’ensemble du module photo, ce qui compte davantage pour les utilisateurs avancés que l’ajout d’une fonction isolée.

Une photo plus « signée », moins neutre

L’autre évolution marquante concerne le rendu. OPPO met en avant des styles de film inspirés de Hasselblad, parmi lesquels Portra, 800T et TX400, directement intégrés dans l’application photo. La marque ajoute aussi un mode large façon XPAN, plus niche, mais très cohérent avec l’imaginaire Hasselblad que le constructeur essaie de cultiver autour de son flagship.

Ce glissement est révélateur. OPPO ne vend plus seulement de la fidélité colorimétrique ; il vend aussi une interprétation, une esthétique, presque une culture photographique embarquée. Dans un marché où tous les ultra-flagships promettent désormais des photos « naturelles » ou « cinématographiques », ce type de signature visuelle devient un moyen de se distinguer autrement que par la seule fiche technique.

Des réglages manuels, mais aussi des préréglages plus intelligents

OPPO précise également que les réglages manuels restent bien présents, avec le contrôle de l’ISO, de la vitesse, de la mise au point et de la balance des blancs, tandis que des préréglages assistés par IA peuvent être enregistrés pour retrouver rapidement ses préférences.

Le site officiel de OPPO évoque jusqu’à 16 préréglages personnalisables, alors que certaines reprises de la communication parlent de 20 profils mémorisables ; ce point précis mérite donc encore d’être clarifié au lancement officiel.

Cette combinaison est assez habile : OPPO garde une porte ouverte aux photographes qui veulent maîtriser chaque paramètre, tout en essayant de rendre cette sophistication plus accessible grâce à des recettes prêtes à rappeler. C’est typiquement le genre de compromis qui peut faire la différence entre une fonction impressionnante en démonstration et une fonction réellement utilisée au quotidien.

Un bloc photo toujours aussi ambitieux

Côté matériel, les fuites les plus sérieuses et les teasers officiels convergent vers un système à quatre capteurs : un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif 3x de 200 mégapixels, un périscope 10x de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Autrement dit, le Find X9 Ultra veut couvrir presque tout le spectre photographique mobile sérieux : paysage, portrait, télé rapproché et longue distance. C’est une proposition clairement destinée aux utilisateurs qui jugent un flagship d’abord sur sa flexibilité photo, pas seulement sur sa puissance brute.

Un lancement imminent, et un vrai test derrière les promesses

Le lancement officiel du Find X9 Ultra est bien attendu le 21 avril 2026. À ce stade, la marque a réussi une chose : faire monter l’attente non seulement autour des capteurs, mais autour de l’expérience photo elle-même.

Reste maintenant la question essentielle : tout cela tiendra-t-il en usage réel ? Car les promesses sont nombreuses — 16 EV, RAW MAX multi-focales, styles natifs, zoom 10x, double 200 mégapixels — et c’est précisément dans ce type d’accumulation que se joue la crédibilité d’un photophone. Si OPPO réussit l’intégration, le Find X9 Ultra pourrait dépasser la simple démonstration technologique. Il pourrait devenir l’un des rares smartphones de 2026 à proposer une vraie vision photographique cohérente.