OPPO n’a pas encore tout officialisé, mais le Find X9 Ultra se laisse de moins en moins deviner. Attendu le 21 avril 2026, le smartphone a brièvement fait surface dans la base de données de China Telecom avant disparition, laissant derrière lui une fiche technique très dense et plusieurs visuels relayés par la presse spécialisée.

Cette apparition s’ajoute aux teasers de OPPO autour du lancement mondial du Find X9 Ultra le même jour.

OPPO Find X9 Ultra : Un écran QHD+, une très grosse batterie et un gabarit assumé

D’après la fuite relayée après la suppression de la fiche, le Find X9 Ultra embarquerait un écran OLED de 6,78 pouces en 3168 x 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement attendu à 144 Hz selon plusieurs reprises.

La batterie serait annoncée à 7 050 mAh, avec une recharge 100 W filaire et 50 W sans fil dans certaines rumeurs, même si d’autres sources évoquaient auparavant 80 W filaire. Cette divergence rappelle que la partie recharge doit encore être considérée comme non définitivement verrouillée tant que OPPO ne l’a pas confirmée sur scène.

Le téléphone serait motorisé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par de la LPDDR5X et du UFS 4.1, avec un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. La fiche issue de la fuite mentionne aussi un châssis de 163,04 x 76,91 x 9,15 mm pour 238 grammes, un poids élevé mais cohérent avec la combinaison d’une très grosse batterie et d’un bloc photo particulièrement ambitieux.

La photo reste le vrai centre de gravité du produit

C’est évidemment sur la caméra que OPPO veut imposer son discours. Les informations qui circulent convergent vers un module arrière en 200 mégapixels, 50 mégapixels, 200 mégapixels et 50 mégapixels, accompagné d’un capteur multispectral 3,2 mégapixels. OPPO a déjà commencé à confirmer certains éléments de cette orientation, notamment autour d’un capteur principal de 200 mégapixels signé Hasselblad, avec une amélioration revendiquée de la captation lumineuse et un téléobjectif 10x dédié.

Les détails les plus complets avancent un Sony LYT-901 de 200 mégapixels en principal, un Sony LYT-600 de 50 mégapixels en ultra grand-angle, un périscope OmniVision OV52A de 200 mégapixels pour le zoom 3x, puis un second périscope Samsung JNL de 50 mégapixels pour le 10x optique. OPPO a par ailleurs déjà commercialisé un Hasselblad Teleconverter Kit sur la série Find X9, ce qui rend crédible l’idée d’une compatibilité similaire, voire renforcée, pour l’Ultra.

Un flagship photo, mais aussi un produit très « OPPO »

La fuite mentionne aussi deux boutons physiques distinctifs : un Quick button placé en bas à droite, probablement pour l’accès rapide à certaines fonctions ou à la caméra, et un Snap Key en haut à gauche. Ce dernier n’a rien d’hypothétique dans l’univers récent de OPPO : la marque décrit déjà sur ses pages officielles le Snap Key comme un bouton personnalisable pouvant lancer l’appareil photo, l’enregistreur, AI Mind Space ou d’autres raccourcis. Le Find X9 Ultra semble donc prolonger une logique déjà amorcée dans la gamme.

ColorOS 16, des haut-parleurs stéréo, un moteur linéaire en X, un port infrarouge et des certifications IP68/IP69/IP69K font aussi partie des éléments relayés. Les configurations évoquées iraient jusqu’à 16 Go/1 To, avec la connectivité satellite réservée à la version la plus haute.

Côté finitions, les noms qui reviennent le plus souvent sont Velvet Sand Canyon, Earth Tundra et Polar Glacier, avec une présence visuelle très marquée du coloris orangé dans les rendus qui ont fuité.

OPPO pousse la logique « appareil photo premium » à son point maximal

Ce Find X9 Ultra raconte une stratégie très lisible. OPPO ne cherche pas seulement à sortir un grand flagship de plus, mais à faire du smartphone un objet photo total, avec batterie surdimensionnée, double périscope, accessoires Hasselblad et commandes physiques dédiées. Dans un marché premium où beaucoup d’appareils se ressemblent sur la puissance brute, la marque semble vouloir créer de la différence par l’optique, l’ergonomie de prise de vue et l’identité produit.

Il reste une réserve essentielle : la fiche China Telecom ayant été retirée, plusieurs détails peuvent encore bouger d’ici au 21 avril. Mais même avec cette prudence, une chose paraît déjà claire : le OPPO Find X9 Ultra ne vise pas la discrétion. Il vise le statut de vitrine technologique, avec un pari assumé sur la photo mobile haut de gamme.