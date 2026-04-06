Le prochain grand photophone de OPPO commence à se préciser, et la marque semble avoir une idée très claire de sa promesse : ne plus traiter le téléobjectif comme un simple bonus. À en croire les déclarations de Zhuo Shijie, product manager de la gamme Find, le futur Find X9 Ultra miserait sur un zoom optique 10x natif intégré, tout en préparant un module externe plus ambitieux encore pour les usages experts.

Une stratégie à deux étages, pensée pour séduire à la fois le grand public exigeant et les passionnés d’image.

Find X9 Ultra : Un téléobjectif « toujours prêt », au cœur de l’expérience

Le discours d’OPPO est révélateur. Selon Zhuo Shijie, une « expérience téléphoto complète » doit d’abord être disponible immédiatement, sans accessoire à monter ni préparation particulière. C’est précisément ce que viserait le Find X9 Ultra avec un téléobjectif périscopique 10x optique développé avec Hasselblad, pensé pour capturer des scènes lointaines sur le vif — sport, portrait à distance, instant fugace — sans dépendre d’un équipement additionnel.

Cette approche tranche avec une certaine logique du smartphone photo actuel, où les promesses de zoom reposent souvent sur un mélange de recadrage, d’IA et de marketing. Ici, OPPO cherche au contraire à remettre l’optique au centre du récit produit.

Plusieurs fuites évoquent d’ailleurs un capteur 50 mégapixels associé à ce zoom 10x, avec une architecture périscopique particulièrement ambitieuse.

Une extension externe, mais pensée comme un vrai système optique

L’autre volet de la stratégie est plus intrigant. OPPO travaillerait aussi sur un kit téléphoto externe, non pas comme un accessoire gadget, mais comme un véritable prolongement optique du smartphone. Zhuo Shijie évoque un système composé de 16 éléments en verre, conçu pour améliorer la captation de lumière et la netteté globale. Le positionnement est clair : offrir un supplément de portée et de précision à ceux qui veulent aller au-delà du zoom natif.

Le détail est intéressant pour une autre raison. Sur la série Find X9 déjà commercialisée dans certains marchés, OPPO mentionne officiellement qu’un téléconvertisseur et une coque compatible sont vendus séparément, signe que la marque installe progressivement cette idée d’un écosystème photo modulaire autour de ses smartphones.

Une vision plus mature de la photo mobile

Au fond, le Find X9 Ultra semble incarner une bascule stratégique. OPPO ne veut plus seulement afficher de gros chiffres ou multiplier les focales sur une fiche technique. La marque essaie de construire une hiérarchie d’usage : un téléobjectif puissant, intégré, pour le quotidien ; un module externe plus sophistiqué pour les cas spécialisés où la qualité optique prime sur la spontanéité.

C’est une lecture assez fine du marché. D’un côté, la plupart des utilisateurs veulent un appareil capable de « sortir la photo » immédiatement. De l’autre, une frange croissante d’utilisateurs avancés considère le smartphone comme une plateforme photo sérieuse, à condition que le matériel suive. OPPO semble vouloir parler aux deux publics en même temps.

Le zoom devient le nouveau terrain de différenciation

Cette offensive n’arrive pas par hasard. OPPO met déjà fortement en avant la photo télé sur la gamme Find X9, avec un discours officiel centré sur le « Hasselblad Telephoto », le « 120x Super Zoom » et l’amélioration de la capture à distance. Autrement dit, la marque prépare le terrain depuis plusieurs semaines.

Face à Samsung, Vivo ou Xiaomi, la bataille ne se joue plus seulement sur le capteur principal ou sur la puissance brute. Le zoom redevient un marqueur de prestige technologique. Et c’est sans doute là que le Find X9 Ultra veut frapper fort : non pas avec une promesse logicielle floue, mais avec une proposition plus lisible, presque photographique dans son approche.

Si les fuites se confirment, OPPO pourrait signer l’un des photophones les plus cohérents de l’année : un smartphone qui ne cherche pas seulement à zoomer plus loin, mais à redonner du sens à la notion même de téléobjectif mobile.