Build 2026 : Microsoft réduit la taille de son événement pour viser l'élite de l'IA à San Francisco

Microsoft change de décor — et, au passage, de grammaire. Pour l’édition 2026 de la Build, la conférence développeurs quitte Seattle et s’installe à San Francisco, dans le cadre singulier de Fort Mason. Un choix assumé : capter l’énergie IA de la Bay Area, tout en réduisant la taille de l’événement pour remettre les développeurs au centre du jeu.

Retour à San Francisco : un lieu qui dit déjà la stratégie

La Build 2026 se tiendra du 2 au 3 juin à Fort Mason, ancien site militaire reconverti en espace culturel et événementiel. Microsoft prévoit 2 500 inscrits, contre 3 000 à 5 000 les années précédentes, et décale l’événement de la fenêtre habituelle de mai.

Kyle Daigle (COO de GitHub) résume l’intention : éviter à la fois la « mégaconférence » ingérable et le micro-événement élitiste, pour viser un entre-deux où les rencontres comptent autant que les keynotes. Dans cette logique, le format est pensé pour que l’on puisse assister à une annonce, tester une démo et échanger immédiatement, laptop ouvert, sans traverser un centre de congrès tentaculaire.

Une Build 2026 moins « vitrine Windows », plus « outil pour builders »

Le changement de ville accompagne un changement de posture. Microsoft reconnaît, en creux, que la Build a parfois servi de scène à des annonces larges — Windows, produits, vision — pas toujours calibrées pour l’audience dev. L’objectif affiché est de revenir à quelque chose de plus concret : ce que Microsoft construit, ce que les développeurs ont déjà construit dessus, et comment l’exploiter sans empiler les discours « visionnaires » à répétition.

C’est une inflexion intéressante à l’ère Copilot : quand l’IA devient l’interface de tout, la bataille ne se gagne pas seulement sur le keynote, mais sur les API, SDK, outils, workflows et la qualité de l’expérience au quotidien. Et San Francisco, qu’on le veuille ou non, reste l’écosystème où ces conversations se font vite — et se propagent encore plus vite.

Plus d’externes, plus de sessions : l’effet « écosystème »

Autre signal : Microsoft invite davantage de voix extérieures. Parmi les intervenants annoncés : Simon Willison (Datasette), Priyanka Sharma (Thiink) ou encore Shawn Wang, aux côtés de figures maison comme Satya Nadella, Jared Palmer (GitHub) et Scott Hanselman.

Ce mix n’a rien d’anecdotique : il dit que Microsoft veut que la Build 2026 ressemble moins à une conférence « éditeur » et plus à un rendez-vous où l’on vient confronter des pratiques — et pas seulement écouter une feuille de route.

Seattle n’est pas « annulée », mais Microsoft teste autre chose

Le départ de Seattle ne signifie pas un divorce définitif. La Build a déjà changé de villes au fil des années et avait notamment basculé vers Seattle en 2017 après plusieurs éditions à San Francisco. Et même si des spéculations ont circulé sur des raisons liées à l’expérience en centre-ville, Daigle réfute l’idée d’un déménagement motivé par ces récits : l’entreprise présente plutôt ce choix comme une logique d’itération — « naviguer pour apprendre » — appliquée… à un événement. On déplace, on observe, on ajuste.

Au fond, cette Build 2026 ressemble à un test produit : plus petit, plus dense, plus social, dans une ville où l’IA n’est pas un thème — c’est le bruit de fond. Et si l’expérience fonctionne, Microsoft pourrait bien avoir trouvé la formule qui manquait à ses grands rendez-vous : moins de scène, plus de code.