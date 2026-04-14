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DJI Osmo Pocket 4 Pro : La révolution du double capteur qui change tout

DJI Osmo Pocket 4 Pro : La révolution du double capteur qui change tout

À quelques jours de l’annonce officielle de la nouvelle génération Osmo Pocket 4, une fuite attire déjà l’attention sur un modèle plus ambitieux : la Osmo Pocket 4 Pro. Et cette fois, DJI semble prêt à bousculer la formule.

Alors que DJI s’apprête à lever le voile sur la DJI Osmo Pocket 4 le 16 avril, une image partagée par le leaker Igor Bogdanov vient rebattre les cartes.

Sur ce cliché — certes flou, mais révélateur —, deux modèles apparaissent côte à côte : un modèle standard fidèle à l’ADN de la gamme et une version Pro, visiblement plus imposante et surtout… équipée de deux capteurs. Une évolution qui suggère un repositionnement plus ambitieux.

Double capteur : vers une vraie logique photographique

Le changement majeur tient dans ce module caméra repensé. Là où les précédentes générations misaient sur la simplicité, la Osmo Pocket 4 Pro introduirait un second objectif.

D’après les premières interprétations, le modèle standard conserverait un capteur unique avec zoom numérique amélioré (jusqu’à 4x) et la version Pro pourrait intégrer un téléobjectif dédié (~3x optique supposé). Ce choix technique serait loin d’être anodin. Il rapprocherait la Pocket d’une logique déjà bien installée dans les smartphones premium : multiplier les focales pour gagner en flexibilité et éviter la dégradation liée au zoom numérique.

Le bloc supérieur, plus volumineux, laisse également penser à un gimbal retravaillé pour gérer cette configuration plus complexe.

Une montée en gamme assumée

Avec cette déclinaison Pro, DJI semble vouloir élargir la cible de la série Pocket. Historiquement pensée pour les créateurs mobiles, les vloggers et les utilisateurs occasionnels, la gamme pourrait désormais séduire des profils plus exigeants : vidéastes semi-professionnels, créateurs de contenu multi-format et les utilisateurs à la recherche d’un outil compact, mais plus polyvalent.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une tendance globale : les outils de création deviennent hybrides, entre simplicité d’usage et ambitions créatives avancées.

Une stratégie de lancement en deux temps

Autre élément intéressant : le timing.

Selon les informations disponibles, la DJI Osmo Pocket 4 standard serait lancé en premier, et le modèle Pro arriverait plus tard, possiblement à la fin du printemps. Une stratégie qui permettrait à DJI de segmenter son offre, créer plusieurs temps forts marketing et tester l’accueil du marché avant de pousser une version plus premium.

DJI face à un marché en mutation

Ce potentiel virage vers un système à double caméra en dit long sur l’évolution du marché. Entre smartphones toujours plus performants et caméras compactes en quête de différenciation, DJI semble chercher un nouvel équilibre. L’enjeu est clair : proposer un outil suffisamment distinct pour justifier son existence face aux iPhone et autres flagships Android.

Avec cette Osmo Pocket 4 Pro, la marque pourrait justement trouver cette niche : un appareil ultra-portable, mais capable de rivaliser sur la polyvalence optique.

À ce stade, rien n’est confirmé. L’image reste floue, les spécifications hypothétiques, et DJI n’a rien officialisé concernant cette version Pro. Mais une chose se dessine déjà : la série Osmo Pocket pourrait quitter le terrain de la simplicité pure pour entrer dans une nouvelle ère, plus modulaire, plus ambitieuse, et clairement orientée création.

Rendez-vous après l’annonce officielle pour savoir si cette intuition se transforme en véritable révolution.