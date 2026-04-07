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Xiaomi 17 Max : Le futur monstre d’autonomie avec une batterie de 8 000 mAh ?

Xiaomi 17 Max : Le futur monstre d'autonomie avec une batterie de 8 000 mAh ?

La gamme Xiaomi 17 ne serait peut-être pas encore complète. Alors que les Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max et Xiaomi 17 Ultra occupent déjà le terrain, une nouvelle fuite replace le Xiaomi 17 Max au centre du jeu, avec une promesse très lisible : un grand format premium, moins démonstratif que le modèle Ultra, mais potentiellement redoutable sur l’endurance et la photo.

Plusieurs sources spécialisées situent désormais son lancement en mai 2026 en Chine.

Un « Max » qui ne serait pas un simple grand écran

Les dernières indiscrétions décrivent un smartphone doté d’un écran OLED de 6,9 pouces à 120 Hz, un format qui le placerait clairement dans la catégorie des très grands flagships. D’autres fuites plus anciennes affinent le portrait avec une dalle plate 1,5K et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, ce qui suggère un positionnement haut de gamme assez net.

Ce point est important, car il indique que le Xiaomi 17 Max ne serait pas seulement une version « étirée » du modèle standard. Les sources convergent plutôt vers l’idée d’un appareil pensé comme une variante à part entière, avec sa propre logique : un grand châssis, une énorme batterie et un bloc photo plus ambitieux que ce que son nom pourrait laisser croire.

Une batterie de 8 000 mAh, la vraie signature du produit

S’il y a un élément qui revient avec insistance depuis plusieurs mois, c’est bien la batterie. Le Xiaomi 17 Max est régulièrement annoncé avec une cellule de 8 000 mAh, accompagnée d’une charge filaire 100 W et d’une charge sans fil 50 W. Si ces chiffres se confirment, Xiaomi signerait l’un des flagships les plus endurants de sa catégorie, sans renoncer pour autant à la charge rapide.

Sur le marché actuel, c’est loin d’être anodin. Beaucoup de smartphones premium promettent la puissance ou la photo, mais peu osent pousser aussi loin la capacité batterie sur un modèle qui resterait clairement positionné sur le haut de gamme. C’est peut-être là que le Xiaomi 17 Max chercherait sa différence la plus concrète.

Une fiche photo proche du Pro Max, sans tous ses artifices

La partie photo est tout aussi intéressante. Les informations les plus récentes évoquent un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un capteur 1/1,95 pouce. Cette combinaison le rapprocherait nettement du territoire du Pro Max en matière d’imagerie.

Mais, il faut garder une nuance importante : les fuites plus anciennes ne racontaient pas exactement la même histoire. Autrement dit, la direction générale semble claire — Xiaomi veut faire du Xiaomi 17 Max un vrai photophone — mais les capteurs précis méritent encore d’être considérés comme non confirmés.

C’est précisément ce qui rend l’appareil intéressant : il pourrait offrir un niveau photo très élevé tout en faisant l’impasse sur certains attributs plus « spectaculaires », comme l’écran secondaire arrière évoqué pour d’autres variantes de la gamme.

En ce sens, le Xiaomi 17 Max ressemblerait moins à une vitrine technologique qu’à un flagship plus rationnel dans sa construction.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, HyperOS 3 et jusqu’à 1 To

Sous le capot, le Xiaomi 17 Max est régulièrement associé au Snapdragon 8 Elite Gen 5, le même socle que celui attribué au reste de la série Xiaomi 17. Les rumeurs parlent aussi de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1, ainsi que de HyperOS 3 basé sur Android 16. Plusieurs rapports ajoutent un moteur linéaire sur l’axe X et des haut-parleurs stéréo symétriques 1115.

Sur le papier, cela compose le portrait d’un appareil très dense, pensé moins comme un compromis que comme une déclinaison premium alternative. Là encore, Xiaomi semble travailler une segmentation plus fine de sa gamme : le Ultra pour la démonstration absolue, le Pro Max pour le grand format sophistiqué, et ce Max pour l’utilisateur qui veut beaucoup — très grande batterie, grand écran, vraie photo — sans forcément payer le coût symbolique de toutes les excentricités du haut de gamme.

Un lancement chinois en mai, l’international reste flou

Le calendrier semble avoir légèrement glissé. Là où certaines premières rumeurs parlaient d’avril, les sources les plus récentes pointent désormais vers un lancement en mai 2026 en Chine. En revanche, aucune disponibilité internationale n’est confirmée à ce stade. Une arrivée en Europe reste incertaine, notamment au regard de la stratégie régionale déjà observée sur d’autres modèles Xiaomi 17.

Ce que raconte ce Xiaomi 17 Max, au fond, est assez révélateur de l’évolution du marché. Le très haut de gamme Android s’est rempli de produits toujours plus sophistiqués, parfois au risque de devenir moins lisibles. Avec le 17 Max, Xiaomi pourrait au contraire proposer une formule plus directe : grand écran, énorme autonomie, performances de pointe, bloc photo sérieux. Pas forcément le modèle le plus extravagant de la gamme, mais peut-être l’un des plus cohérents.

Si les fuites se confirment, le Xiaomi 17 Max pourrait être moins « le dernier modèle de la série » qu’un vrai flagship de synthèse — celui qui transforme l’excès en proposition claire.