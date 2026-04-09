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OnePlus se lance dans les consoles portables : Un design fou sans sticks !

OnePlus se lance dans les consoles portables : Un design fou sans sticks !

Et si OnePlus ne se limitait plus aux smartphones et aux accessoires ? Une fuite récente suggère que la marque travaillerait sur une console portable dédiée au gaming, marquant une possible incursion dans un segment en pleine renaissance, entre smartphones surpuissants et machines hybrides comme la Steam Deck.

Un design qui tranche avec les smartphones gaming

D’après les visuels partagés par le leaker Digital Chat Station, l’appareil adopte un format clairement distinct d’un smartphone classique :

Châssis plus épais, pensé pour la prise en main

Grips latéraux violets, orientés confort longue session

Gâchettes physiques visibles

Ce design évoque davantage une console portable qu’un téléphone avec accessoires. OnePlus ne semblerait pas chercher à adapter un smartphone existant, mais bien à concevoir un produit autonome.

Une fiche technique proche d’un flagship… dans un nouveau format

Les premières informations évoquent un appareil équipé d’un écran d’environ 8 pouces, d’un processeur MediaTek Dimensity haut de gamme, d’une grosse batterie et potentiellement d’un système de refroidissement actif.

Ce positionnement technique rapproche clairement l’appareil des smartphones gaming premium, mais avec un facteur de forme pensé pour la performance soutenue.

Autrement dit, OnePlus pourrait chercher à faire ce que peu d’acteurs ont réussi jusqu’ici : transformer la puissance mobile en véritable expérience console portable.

Une approche orientée FPS plutôt que console classique

Un détail intéressant ressort des fuites : l’absence supposée de sticks analogiques traditionnels. À la place, OnePlus miserait sur une interaction hybride avec un écran tactile ultra réactif, et des gâchettes physiques pour le tir et les actions rapides. Ce choix suggère une orientation claire vers les jeux mobiles compétitifs, notamment les FPS comme PUBG Mobile ou BGMI, où la précision tactile reste dominante.

C’est une différence majeure avec des consoles comme la Steam Deck ou la Nintendo Switch, qui reproduisent une logique console traditionnelle.

La potentielle arrivée de OnePlus sur ce marché n’est pas anodine. Le marché des consoles portables connaît un regain d’intérêt, porté par la montée en puissance des puces mobiles, l’essor du cloud gaming et le succès de formats hybrides. Mais, le positionnement reste délicat. Entre les smartphones gaming (Asus ROG Phone, RedMagic) et les consoles portables PC, il existe encore un espace flou.

OnePlus pourrait justement tenter de s’y insérer avec une proposition hybride : plus ergonomique qu’un smartphone, plus mobile qu’une console traditionnelle.

Un pari risqué, mais cohérent avec l’évolution du mobile gaming

Si cette fuite se confirme, OnePlus ferait un choix audacieux, mais logique. La marque a déjà construit une image autour de la performance et de l’optimisation logicielle. Un appareil gaming dédié serait une extension naturelle… à condition de résoudre un problème clé : l’usage.

Car le défi n’est pas technique. Il est comportemental. Les joueurs mobiles sont habitués au smartphone, les joueurs « console » attendent des contrôles complets, et les deux mondes ne se recouvrent pas totalement. En misant sur une approche centrée FPS et tactile, OnePlus pourrait éviter le piège du clone de console… mais aussi se limiter à un public spécifique.

Si le projet voit le jour, il pourrait incarner une nouvelle catégorie : celle des consoles mobiles nativement pensées pour le jeu tactile compétitif. Un terrain encore peu exploré, mais potentiellement stratégique à mesure que le mobile gaming continue de s’imposer comme le premier marché du jeu vidéo.