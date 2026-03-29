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Samsung Galaxy Z Fold 8 : La fin de la recharge lente avec l’arrivée du 45W ?

Samsung Galaxy Z Fold 8 : La fin de la recharge lente avec l'arrivée du 45W ?

On attend souvent des pliables qu’ils réinventent la forme. Mais, dans la vraie vie, ce sont parfois les détails les plus terre-à-terre — la charge, par exemple — qui changent vraiment l’expérience.

D’après de nouvelles traces repérées dans la base de certification chinoise 3C, la prochaine génération de smartphones pliables Samsung pourrait enfin bouger sur la charge filaire… avec une évolution à deux vitesses.

3C, ce thermomètre discret des fiches techniques

Les certifications 3C ont l’habitude de dévoiler tôt un élément très concret : les profils de charge (tension, ampérage), donc la puissance maximale en filaire. Cette fois, SammyGuru indique que deux modèles, SM-F9710 et SM-F9760, seraient liés aux variantes chinoises du Galaxy Z Fold 8 et d’un nouveau modèle surnommé « Galaxy Z Wide Fold ».

Dans ces listings, on retrouve un profil 15V/3A, soit 45 W en charge filaire — un cap symbolique que Samsung réserve depuis longtemps à ses Galaxy S haut de gamme.

Si l’info se confirme, le bond serait net pour la lignée Fold : ces dernières générations se sont souvent contentées de 25 W en filaire, au grand dam des utilisateurs qui regardent d’un œil envieux les marques chinoises dépasser allègrement les 80, 100, parfois 120 W.

En revanche, le tableau serait moins réjouissant côté Flip : une autre entrée 3C attribuée au Galaxy Z Flip 8 évoque un profil 9V/2,77A, soit environ 25 W — autrement dit, statu quo.

Pourquoi Samsung avance par paliers (et pourquoi ça ressemble à une stratégie) ?

Ce « 45 W pour les Fold, 25 W pour les Flip » a tout d’un choix de segmentation. Samsung semble réserver l’amélioration à ses modèles les plus premium — ceux vendus comme des machines à tout faire, orientées productivité et usage intensif. Le Flip, plus lifestyle, resterait sur une fiche technique « suffisante », quitte à frustrer une partie du public.

Il faut aussi rappeler ce que ces certifications ne disent pas : la charge sans fil. Les bases type 3C se concentrent sur le filaire, et ne permettent pas d’inférer une éventuelle hausse côté induction.

Reste une réalité implacable : face à une concurrence qui a fait de la charge ultra-rapide une arme marketing et produit, Samsung ne peut pas éternellement défendre des vitesses perçues comme conservatrices. Si le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Wide Fold passent bien à 45 W, ce serait moins une révolution qu’un réalignement — mais un réalignement attendu.

Et parfois, dans un marché saturé, rattraper le « minimum premium » peut être le changement le plus visible au quotidien.