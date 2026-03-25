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Galaxy Z Fold 8 : Le retour du S Pen et une batterie de 5 000 mAh pour 2026 ?

Galaxy Z Fold 8 : Le retour du S Pen et une batterie de 5 000 mAh pour 2026 ?

À première vue, le Galaxy Z Fold 8 ne cherche pas la rupture. Les premiers rendus CAD publiés par Android Headlines dessinent un pliable très proche du Galaxy Z Fold 7, avec la même silhouette anguleuse, des tranches plates et un format d’écran qui resterait familier. Mais derrière cette retenue esthétique, Samsung pourrait préparer des ajustements plus stratégiques qu’il n’y paraît.

Galaxy Z Fold 8 : Un design presque inchangé, comme si Samsung avait déjà trouvé sa formule

D’après les fuites du jour, le Galaxy Z Fold 8 conserverait un grand écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces. Les dimensions évoquées vont dans le même sens : 158,4 x 143,2 x 4,5 mm une fois déplié, et 158,4 x 72,8 x 9 mm une fois replié. Autrement dit, Samsung ne chercherait plus à battre son propre record de finesse à tout prix, contrairement à la précédente génération.

Le bloc photo arrière, lui aussi, semblerait reconduit dans les grandes lignes. Les rendus montrent toujours un module triple capteur, sans retour visible d’une caméra sous l’écran côté dalle interne.

Sur le plan visuel, le message est limpide : Samsung miserait sur le raffinement, pas sur la démonstration.

Le vrai sujet serait ailleurs : le possible retour du S Pen

C’est sans doute l’élément le plus commenté autour de cette fuite. Android Headlines estime que l’épaisseur légèrement revue à la hausse pourrait s’expliquer par le retour d’une couche numériseur compatible avec le S Pen. Ce serait un revirement notable après l’abandon de cette compatibilité sur le Fold 7, une décision qui avait été perçue par une partie des utilisateurs comme un sacrifice trop important au nom de la finesse.

À ce stade, il faut rester prudent : rien ne confirme officiellement le retour du stylet. Mais l’hypothèse est crédible sur le plan stratégique. Samsung sait que, sur la gamme Fold, le S Pen n’est pas seulement un accessoire. C’est un marqueur d’usage premium, presque une promesse de productivité mobile. Le réintroduire serait une manière de redonner au Fold une identité plus complète, face à un marché du pliable qui entre dans une phase de maturité.

Photo et autonomie : deux upgrades plus importants qu’ils n’en ont l’air

L’autre évolution attendue concernerait la photo. Le capteur principal de 200 mégapixels serait reconduit, mais l’ultra grand-angle 12 mégapixels pourrait laisser place à un module 50 mégapixels. Ce changement serait moins spectaculaire sur le papier qu’un nouveau design, mais bien plus tangible à l’usage : plus de détails, une meilleure latitude sur les paysages, et surtout une cohérence plus crédible avec le positionnement ultra-premium du Fold.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 8 est attendu avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh. Si cette capacité se confirme, il s’agirait de la première vraie hausse de batterie sur la gamme Fold depuis plusieurs générations. Des indices récents pointent aussi vers une recharge filaire 45 W, là où Samsung est longtemps resté très conservateur sur ses pliables.

Et, c’est peut-être là que Samsung joue la carte la plus intelligente. Sur un produit vendu autour de 2 000 dollars, les utilisateurs n’attendent plus seulement un objet impressionnant. Ils veulent un appareil plus endurant, plus polyvalent, plus cohérent au quotidien. Une meilleure autonomie et une charge plus rapide répondent à cette attente avec bien plus d’impact qu’un simple millimètre gagné sur la fiche technique.

Un lancement estival, avec Apple en ligne de mire

Côté calendrier, le Galaxy Z Fold 8 est toujours attendu pour le Galaxy Unpacked de milieu d’année, traditionnellement organisé en juillet. Samsung pourrait y présenter en parallèle le Galaxy Z Flip 8, voire d’autres variantes de pliables évoquées par les rumeurs récentes autour d’un modèle plus large.

Le prix, lui, resterait pour l’instant autour de 1 999 dollars selon les fuites (un peu plus de 2 000 euros en France), même si cette hypothèse invite à la prudence. Dans un contexte où les tarifs premium continuent de grimper, maintenir ce seuil serait presque une décision politique. Samsung aurait tout intérêt à éviter une nouvelle hausse sur un segment encore étroit, surtout à l’approche d’un possible iPhone Fold qui alimente déjà les spéculations pour la fin de l’année 2026.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait être moins spectaculaire, mais plus pertinent

Le Galaxy Z Fold 8 ne semble pas vouloir impressionner par un grand coup de théâtre. Et c’est peut-être précisément ce qui le rend intéressant. Samsung donnerait ici l’impression de sortir de la logique du « toujours plus fin, toujours plus démonstratif » pour revenir à une équation plus mature : un pliable haut de gamme qui corrige ses angles morts.

Le retour éventuel du S Pen, l’amélioration de l’ultra grand-angle, la hausse de batterie et la recharge 45 W ne relèvent pas du gadget. Ce sont des signaux de consolidation. Comme si Samsung avait compris qu’après avoir prouvé qu’il savait fabriquer des pliables désirables, il devait désormais montrer qu’il sait les rendre durablement convaincants.

En somme, le Galaxy Z Fold 8 pourrait ne pas être le plus audacieux des Galaxy Fold. Mais il pourrait devenir l’un des plus équilibrés.