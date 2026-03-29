OPPO Pad Mini : La tablette 8,8 pouces qui veut enterrer l’iPad mini avec un Snapdragon 8 Gen 5

Le format compact revient en force, poussé par un mélange très 2026 : jeux, lecture, streaming et productivité légère… sans accepter les compromis habituels des petites tablettes Android. Selon le leaker Digital Chat Station, OPPO travaillerait sur une OPPO Pad Mini qui viserait justement ce créneau : une ardoise 8,8 pouces, fine et légère, mais dotée d’un SoC flagship.

Une position qui évoque directement la Huawei MatePad Mini, récemment mise en avant comme alternative « mini » haut de gamme.

Pendant des années, le « petit écran » côté Android a souvent rimé avec milieu de gamme. Or, les usages ont changé : on veut un appareil qu’on glisse facilement dans un sac, capable de tenir 120/144 Hz, d’absorber des jeux exigeants et de rester fluide sur du multitâche. Huawei a déjà senti le mouvement avec sa MatePad Mini 8,8 », et Oppo semble vouloir répondre avec une proposition plus musclée sur le processeur.

OPPO Pad Mini : Une fiche technique étonnamment « flagship » pour 8,8 »

D’après Digital Chat Station, la OPPO Pad Mini miserait sur :

Écran 8,8 pouces « custom » avec taux de rafraîchissement élevé (la fréquence exacte n’est pas précisée)

Snapdragon 8 Gen 5 au cœur de la machine

Caméras : 8 MP à l’avant, 13 MP à l’arrière

Charge rapide 67 W (capacité batterie non divulguée à ce stade)

Configurations : 8/256, 12/256, 12/512, 16/512

Couleurs : Monet Purple, Dawn Gold, Mocha Brown

Le point qui intrigue le plus est évidemment le Snapdragon 8 Gen 5 dans un châssis compact : c’est atypique, parce que la plupart des mini-tablettes se contentent d’une puce plus modeste pour préserver coût et dissipation thermique. OPPO chercherait donc à faire du format 8,8 pouces un vrai « petit flagship », pas une tablette d’appoint.

Le rapprochement avec la MatePad Mini revient dans plusieurs comparaisons : même diagonale, même promesse de portabilité, mais avec une stratégie différente. Huawei mise sur l’écosystème HarmonyOS et une expérience « mini premium ». OPPO, lui, semble vouloir marquer des points sur le silicium et la fluidité.

Le vrai défi : la chauffe et l’autonomie

Mettre un SoC haut de gamme dans 8,8 pouces, c’est séduisant sur le papier, mais cela impose une ingénierie sérieuse : chambre à vapeur, gestion fine de la fréquence, et arbitrage autonomie/performance. Tant qu’on n’a pas de détails sur la batterie et le refroidissement, c’est le point à surveiller.

Les mêmes sources évoquent un événement OPPO en avril en Chine (autour des Find X9 Ultra et Find X9s Pro) où la OPPO Pad Mini et la OPPO Pad 5 Pro pourraient être officialisées ensemble. À ce stade, c’est encore du conditionnel : OPPO n’a pas confirmé publiquement la date ni la gamme complète.

Le twist OnePlus : un « rebrand » probable

Dernier élément intéressant : plusieurs rapports suggèrent que OnePlus préparerait aussi une Pad Mini et une Pad 3 Pro, potentiellement des versions rebadgées des tablettes OPPO (logique classique dans l’écosystème BBK/OPlus). Là aussi, prudence tant que rien n’est officialisé, mais la rumeur est cohérente avec l’historique de la marque.