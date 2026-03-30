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vivo X300s : Le nouveau champion de l’autonomie est enfin là !

vivo X300s : Le nouveau champion de l'autonomie est enfin là !

vivo a profité de son événement printanier en Chine pour lever le voile sur le vivo X300s, un smartphone qui ne se contente pas d’accompagner le spectaculaire vivo X300 Ultra, mais cherche à exister comme un flagship à part entière.

L’appareil mise sur une combinaison très actuelle : une grosse batterie, une fiche technique haut de gamme, un écran rapide et, surtout, une proposition photo nettement plus sérieuse que ce que son nom plus discret pourrait laisser penser.

Un écran 144 Hz qui marque une première pour la série X

Le vivo X300s embarque un écran plat AMOLED de 6,78 pouces en définition 1,5K (2800 x 1260 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est un point important, car vivo le présente comme le premier modèle de la série X à atteindre ce niveau de fluidité.

La dalle repose sur une technologie 8T LTPO, avec 2160 Hz PWM dimming, un mode DC-like, compatibilité HDR10+ et une luminosité qui peut grimper très haut selon les fiches relayées après l’annonce.

Sous le capot, vivo confirme la présence du Dimensity 9500 de MediaTek, épaulé par sa puce image maison V3+. Ce duo place clairement le vivo X300s dans la catégorie des flagships qui veulent faire plus que scorer sur les benchmarks : vivo continue de lier puissance de calcul et traitement photo maison, avec aussi un grand système de refroidissement VC pour stabiliser les performances en usage prolongé.

Une batterie de 7 100 mAh, sans renoncer au haut de gamme

L’autre gros argument du vivo X300s, c’est son endurance. Le smartphone intègre une batterie de 7 100 mAh, avec charge filaire 90 W, charge sans fil 40 W et même recharge sans fil inversée selon les fiches publiées après le lancement.

À ce niveau, vivo ne vend pas seulement de l’autonomie : il positionne le vivo X300s comme un téléphone premium capable de tenir le rythme sans donner l’impression d’un compromis permanent.

Un bloc photo plus ambitieux que prévu

Côté photo, le vivo X300s officialise un système arrière à trois capteurs, emmené par un capteur principal Samsung HPBr de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, avec OIS. Il est accompagné d’un ultra grand-angle 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels Sony LYTIA 602, lui aussi stabilisé, avec zoom optique 3,5x, fonction télémacro et optiques Zeiss. À l’avant, vivo ajoute une caméra frontale de 50 mégapixels.

Cette configuration est plus intéressante qu’elle n’en a l’air. Là où certains modèles « S » se contentent souvent d’un repositionnement intermédiaire, vivo conserve ici une vraie ambition image, avec Zeiss, périscope, téléconvertisseurs et une logique créative plus marquée.

Le G2 Teleconverter accompagne le récit photo

vivo a aussi présenté le G2 teleconverter, un accessoire photo compact pensé pour pousser plus loin les usages zoom. Il s’agirait d’un accessoire très léger, conçu pour renforcer la proposition photo mobile de la gamme vivo X300, ce qui confirme que vivo ne voit plus la photo smartphone comme un simple argument de capteur, mais comme un petit écosystème d’image.

Tarifs et disponibilité en Chine

Le vivo X300s est disponible en précommande en Chine et sera commercialisé à partir du 3 avril 2026. Les prix relayés après l’annonce sont les suivants : 4 999 yuans (630 euros) pour la version 12 Go/256 Go, 5 499 yuans (695 euros) pour la 16 Go/256 Go, 5 999 yuans (760 euros) pour la 16 Go/512 Go, et 6 999 yuans (885 euros) pour la 16 Go/1 To.

Le vrai flagship « rationnel » de vivo ?

Le plus intéressant dans ce lancement, c’est peut-être la place du vivo X300s dans la gamme. Le vivo X300 Ultra incarne la démonstration. Le vivo X300s, lui, ressemble davantage au flagship du quotidien : grand écran plat, autonomie massive, charge rapide, photo premium, puce haut de gamme, certification IP68/IP69, capteur ultrasonique et connectique moderne.

En somme, moins extrême que le Ultra, mais potentiellement plus équilibré pour un grand nombre d’utilisateurs exigeants.