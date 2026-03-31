Depuis l’arrivée de la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro en 2022, Apple n’avait pratiquement pas retouché cette signature visuelle. Mais à l’approche de l’iPhone 18 Pro, plusieurs fuites relancent une idée attendue depuis longtemps : une découpe enfin plus petite, plus élégante, et plus cohérente avec l’ambition d’un écran toujours plus immersif.

iPhone 18 Pro : Une évolution attendue, sans rupture totale

D’après de récentes images de protections d’écran relayées par des sources spécialisées, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max pourraient adopter une Dynamic Island sensiblement réduite. Les informations qui circulent convergent vers un même scénario : Apple déplacerait sous l’écran l’illuminateur de points infrarouge, l’un des composants de Face ID, tandis que d’autres éléments resteraient encore logés dans une découpe visible.

Autrement dit, Apple ne passerait pas encore à un affichage totalement vierge en façade. La marque avancerait par étapes, fidèle à sa méthode habituelle : intégrer progressivement certaines briques sous la dalle, sans sacrifier la fiabilité d’un système biométrique devenu central dans l’expérience iPhone.

Le trou unique, encore peu probable à ce stade

Plusieurs rumeurs avaient évoqué un basculement vers un simple poinçon, voire un capteur déporté en haut à gauche de l’écran. Mais, les indiscrétions les plus récentes semblent plutôt contredire cette hypothèse. Selon ces fuites, Apple conserverait une découpe centrée, simplement plus compacte, au lieu d’adopter dès 2026 un design de type poinçon.

Ce choix n’a rien d’anodin. Les technologies de caméra ou de capteurs sous l’écran restent encore confrontées à des compromis bien connus, notamment sur la qualité optique, la transmission lumineuse ou la constance des performances. Apple semble donc préférer une transition maîtrisée à une rupture visuelle trop rapide.

Une étape intermédiaire avant le grand iPhone anniversaire ?

Ce qui rend ce calendrier crédible, c’est aussi le contexte plus large de la feuille de route d’Apple. Plusieurs rapports publiés ces derniers mois affirment que la marque viserait un iPhone beaucoup plus radical pour 2027, année du 20e anniversaire du produit, avec un design quasi tout écran et, à terme, l’ambition d’effacer toute découpe visible en façade.

Dans cette perspective, un iPhone 18 Pro doté d’une Dynamic Island réduite ferait figure d’étape intermédiaire très logique. Apple peaufinerait l’illusion du plein écran en 2026, avant de réserver une refonte plus spectaculaire à 2027. C’est une stratégie qui ressemble beaucoup à la marque : faire monter l’attente, lisser la transition technologique, puis transformer une évolution attendue en moment produit majeur.

Au-delà de l’écran, un iPhone 18 Pro qui voudrait aussi monter en gamme sur la photo

Les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro ne s’arrêtent pas à la face avant. Plusieurs sources évoquent aussi l’arrivée d’une puce A20 Pro gravée en 2 nm, ainsi qu’un système d’ouverture variable sur au moins une caméra arrière. Si ces informations se confirment, Apple chercherait moins à bouleverser immédiatement le design qu’à enrichir l’expérience premium sur deux terrains décisifs : l’efficacité énergétique et la photographie.

C’est d’ailleurs ce qui rend cette génération potentiellement intéressante. Même sans révolution visible, l’iPhone 18 Pro pourrait incarner une année de transition sophistiquée : un design peaufiné, une encoche réduite, une architecture photo plus ambitieuse et un socle technique préparant le grand saut de 2027.

Une fuite prometteuse, mais encore loin d’une certitude

Il faut toutefois garder la bonne distance. Apple n’a rien officialisé, et le lancement des iPhone 18 Pro reste attendu pour septembre 2026 selon le calendrier le plus souvent évoqué par les observateurs. D’ici là, d’autres éléments de la chaîne de production viendront sans doute confirmer, nuancer ou contredire ces premiers indices.

Mais, une chose se dessine déjà : Apple semble enfin prêt à faire évoluer un élément de design qui, jusqu’ici, donnait le sentiment d’avoir été figé. Et si la Dynamic Island devient réellement plus compacte, ce ne sera pas seulement un ajustement cosmétique. Ce sera le signe qu’Apple continue de préparer, par petites touches, l’iPhone sans interruption visuelle qu’elle poursuit depuis des années.