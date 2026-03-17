OnePlus Pad 3 Pro : le futur monstre de 13,2 pouces avec Snapdragon 8 Elite Gen 5

OnePlus pourrait ne pas se contenter de deux nouvelles tablettes en 2026. Après les premières fuites autour d’un modèle compact de 8,8 pouces et d’une tablette intermédiaire de 12 pouces, un troisième appareil plus musclé entre désormais dans la conversation : une possible OnePlus Pad 3 Pro, aperçue via une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station.

À ce stade, rien n’est officiel, mais les indices commencent à dessiner une stratégie beaucoup plus large que prévu du côté de OnePlus.

Une OnePlus Pad 3 Pro pensée comme un vrai modèle vitrine

Selon la fuite relayée aujourd’hui, cette tablette « Pro » embarquerait un écran personnalisé de 13,2 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1. Deux coloris sont aussi évoqués : vert et titane. Le détail le plus flou concerne encore la batterie, simplement décrite comme un bloc « au-dessus des 10 000 mAh », sans capacité précise confirmée pour le moment.

Ce positionnement la placerait immédiatement au-dessus du reste de la gamme, avec un profil beaucoup plus proche d’une tablette de productivité ou de création que d’un simple terminal Android polyvalent. Et surtout, il ferait écho à ce que OnePlus propose déjà sur son actuelle OnePlus Pad 3, qui embarque elle aussi un format 13,2 pouces, un écran 3.4K 144 Hz, une batterie de 12 140 mAh et un Snapdragon 8 Elite, pour un tarif officiel de 699 euros en France.

Une troisième tablette qui donnerait enfin une vraie profondeur à la gamme

Ce qui rend cette rumeur intéressante, ce n’est pas seulement la fiche technique brute. C’est l’idée qu’OnePlus pourrait structurer sa gamme tablette sur trois formats distincts. Les précédents rapports parlaient déjà d’une tablette de 12 pouces attendue autour de juin 2026, avec Snapdragon 8 Gen 5 et une batterie d’environ 12 000 mAh, ainsi que d’un modèle plus compact de 8,8 pouces destiné à couvrir un autre usage. L’arrivée d’une OnePlus Pad 3 Pro ajouterait donc un troisième étage : celui de la tablette démonstrative, plus premium et plus statutaire.

Autrement dit, OnePlus ne viserait plus seulement le bon rapport prix-performances. La marque pourrait chercher à devenir un acteur plus complet du marché tablette Android, avec une réponse dédiée à chaque segment d’usage : compact, intermédiaire et grand format premium. C’est une évolution importante pour une marque qui, jusqu’ici, restait encore assez concentrée sur une offre plus simple.

Une alternative crédible à l’iPad Pro et à la Galaxy Tab Ultra ?

Sur le papier, oui — au moins en matière de puissance. Une tablette OnePlus avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5, un grand écran et une grosse mémoire se positionnerait forcément face aux références premium du moment. Mais, le vrai enjeu sera tarifaire. OnePlus a déjà montré avec la OnePlus Pad 3 qu’il savait livrer une fiche solide à un prix plus agressif que certaines rivales. La question est de savoir jusqu’où cette logique peut tenir sur un modèle Pro, surtout dans un contexte de hausse du coût des composants.

Sur ce point, le contexte joue contre tout le secteur. OPPO et OnePlus ont bien annoncé des hausses de prix sur certains smartphones en Chine à partir du 16 mars 2026, liées à la hausse du coût de la mémoire et du stockage. En revanche, plusieurs sources indiquent que les tablettes ne sont pas concernées pour l’instant par ces ajustements en Chine. Cela ne garantit pas un prix doux pour une future Pad 3 Pro, mais cela évite au moins d’en faire une conséquence automatique des hausses déjà en cours côté mobile.

Le plus intéressant, au fond, c’est la direction prise par OnePlus

Cette rumeur raconte quelque chose de plus large qu’un simple produit. OnePlus semble comprendre que le marché tablette Android haut de gamme est encore suffisamment ouvert pour qu’une marque puisse s’y imposer avec une offre lisible, performante et moins inflationniste que celle des leaders installés. Si la OnePlus Pad 3 Pro existe vraiment, elle ne serait pas seulement une version « plus forte » d’une tablette existante : elle servirait de preuve que OnePlus veut désormais jouer sérieusement dans cette catégorie.

Il faut évidemment rester prudent. Le nom OnePlus Pad 3 Pro n’est pas confirmé, la disponibilité internationale reste inconnue, et aucun prix n’a encore filtré de manière crédible. Mais si cette fuite se vérifie, OnePlus pourrait bien préparer non pas une tablette de plus, mais une vraie montée en gamme de toute sa stratégie Android grand écran.