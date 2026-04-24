fermer
Jeux

Xbox Game Pass Starter Edition : Microsoft préparerait une offre allégée avec Discord Nitro

Jeux par Yohann Poiron le Discord Discord Nitro Game Pass Xbox
Xbox Game Pass Starter Edition : Microsoft préparerait une offre allégée avec Discord Nitro
Xbox Game Pass Starter Edition : Microsoft préparerait une offre allégée avec Discord Nitro

Microsoft et Discord semblent prêts à renforcer leur partenariat. Selon une fuite repérée par Discord Previews, une nouvelle formule Xbox Game Pass Starter Edition serait intégrée à Discord Nitro, avec une proposition plus légère que les offres Game Pass classiques.

Rien n’est encore officiellement détaillé, mais Microsoft a bien commencé à teaser une collaboration Xbox-Discord.

Une porte d’entrée vers Game Pass

D’après les éléments fuités, cette Starter Edition donnerait accès à plus de 50 jeux, dont Stardew Valley, Grounded et Fallout 4, ainsi qu’à 10 heures de Xbox Cloud Gaming par mois. Les abonnés pourraient aussi gagner des points Xbox Rewards en jouant.

L’offre ne serait pas limitée aux jeux first-party de Microsoft : le développeur de Better xCloud, redphx, aurait également repéré des titres tiers dans cette nouvelle formule.

HGoONt XUAAffDw

Pourquoi passer par Discord ?

Le choix de Discord est stratégique. Microsoft ne cherche pas seulement à vendre Game Pass à ses utilisateurs Xbox historiques, mais à l’installer dans les habitudes d’une communauté déjà très active autour du jeu PC, du streaming et des serveurs communautaires.

Cette Starter Edition ressemble moins à un abonnement complet qu’à un produit d’appel : assez généreux pour donner envie d’essayer, mais suffisamment limité pour pousser les joueurs les plus engagés vers les formules supérieures.

Game Pass devient un service à distribuer partout

Cette fuite confirme une tendance plus large : Microsoft veut rendre Game Pass plus flexible, plus modulaire et plus facile à intégrer à des abonnements tiers. En outre, l’entreprise explorait des bundles avec d’autres services, et Netflix aurait même discuté de pistes similaires avec Xbox.

Le vrai enjeu est clair : Game Pass ne doit plus seulement être une offre Xbox. Il doit devenir une couche de jeu accessible depuis d’autres écosystèmes. Avec Discord Nitro, Microsoft teste une idée simple mais puissante : transformer Game Pass en avantage intégré, comme un bonus premium que l’on découvre avant, peut-être, de s’abonner pleinement.

Tags : DiscordDiscord NitroGame PassXbox
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer