Accueil » iPhone Fold : adieu Face ID et la Dynamic Island, place au poinçon et au retour de Touch ID

iPhone Fold : adieu Face ID et la Dynamic Island, place au poinçon et au retour de Touch ID

iPhone Fold : adieu Face ID et la Dynamic Island, place au poinçon et au retour de Touch ID

La Dynamic Island a eu sa carrière. Lancée en 2022 comme pirouette élégante pour camoufler le bloc Face ID de l’iPhone 14 Pro, elle est devenue à la fois une astuce d’interface brillante… et un rappel très visible que la caméra n’était toujours pas vraiment « invisible ».

Sur l’iPhone Fold, elle change de statut : elle ne sert plus à cacher du matériel.

Selon Mark Gurman (Bloomberg), l’écran externe du futur pliable d’Apple adopterait un simple poinçon à la place de la « Dynamic Island et des capteurs » — autrement dit, plus de découpe dédiée à Face ID.

Pas de Face ID : ce n’est pas un choix de design, c’est un choix imposé par l’épaisseur

Le point le plus révélateur du rapport Bloomberg, c’est la contrainte physique : le panneau externe serait trop fin pour accueillir l’arsenal TrueDepth nécessaire à Face ID. Résultat, Apple basculerait vers Touch ID intégré au bouton latéral, comme sur certains iPad.

Et, c’est moins « un retour en arrière » qu’un compromis cohérent : Touch ID est rapide, discret, et surtout compatible avec des châssis très fins. La vraie question sera culturelle : après des années de Face ID devenu réflexe, est-ce que les utilisateurs accepteront de revenir au pouce sans y penser ?

À l’intérieur aussi, Apple viserait le pragmatisme : la caméra sous l’écran ne serait pas prête

Toujours d’après ces informations, Apple aurait testé deux voies pour la caméra de l’écran interne : caméra sous l’écran (invisible, mais souvent médiocre en qualité), ou poinçon (moins « magique », mais plus fiable).

Le choix du poinçon ressemble à une décision typiquement Apple quand la photo est en jeu : mieux vaut une solution un peu moins spectaculaire qu’un compromis qui abîme l’expérience au quotidien.

La Dynamic Island ne disparaît pas : elle devient une « couche » d’interface

Voici l’élément intéressant : même sans l’ancienne découpe, Bloomberg indique que l’iPhone Fold conserverait la Dynamic Island comme interface, notamment pour les alertes système et le suivi d’activités en temps réel. Autrement dit, le bloc n’a plus besoin d’être un masque matériel : il devient un module UI qui peut vivre autour d’un simple poinçon.

C’est une manière très Apple de faire évoluer un concept : transformer une contrainte (cacher des capteurs) en habitude logicielle, puis garder l’habitude même quand la contrainte change.

Ce n’est pas « juste » pour le Fold : Apple standardiserait le poinçon jusqu’au Mac.

Gurman va plus loin : le poinçon ne serait pas exclusif au pliable. Bloomberg évoque un MacBook Pro tactile à venir, dont la Dynamic Island serait construite autour d’une découpe de type poinçon pour la caméra.

Si cela se confirme, on comprend mieux la direction : Apple chercherait à harmoniser l’esthétique et les mécanismes d’interface (alertes, activités, contrôles) sur plusieurs familles de produits — iPhone, Fold, et Mac — plutôt que de traiter le pliable comme un ovni.

Apple prépare l’après encoche, mais pas l’après Dynamic Island

Le message implicite est puissant : Apple veut s’éloigner des découpes « massives » visibles, mais elle ne veut pas perdre le bénéfice d’une UI devenue familière. L’iPhone Fold pourrait donc être un pivot : moins de matériel visible, plus d’interface persistante, et une biométrie (Touch ID) choisie par la géométrie plutôt que par la doctrine.

La Dynamic Island a peut-être perdu son rôle de camouflage. Mais, elle semble avoir gagné mieux : celui d’une signature logicielle que même le matériel n’a plus besoin de justifier.