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Microsoft Gaming disparaît : Xbox revient au centre de la stratégie jeu de Microsoft

Microsoft Gaming disparaît : Xbox revient au centre de la stratégie jeu de Microsoft

Microsoft appuie sur le bouton reset. Selon les dires de la firme, la division jeu abandonne le nom Microsoft Gaming pour redevenir simplement Xbox, sous l’impulsion de sa nouvelle CEO, Asha Sharma. Son message interne est clair : “Xbox needs to be our identity”.

Un retour à une marque plus lisible

Le nom Microsoft Gaming avait pris de l’importance en 2022, au moment du rachat d’Activision Blizzard et de la structuration d’un pôle jeu plus corporate. Mais cette appellation diluait l’imaginaire Xbox : console, manette, Game Pass, studios, communauté.

Avec ce retour au nom Xbox, Microsoft cherche à retrouver une identité plus directe, plus émotionnelle, et surtout plus compréhensible pour les joueurs. Le slogan interne “We Are Xbox” accompagne cette nouvelle étape.

La nouvelle feuille de route s’organise autour de quatre axes : hardware, contenu, expérience et services. Microsoft veut aussi mesurer le succès autrement, en mettant les joueurs actifs quotidiens au centre de ses indicateurs, plutôt que de regarder uniquement les ventes ou les abonnements.

Ce choix en dit long : Xbox ne veut plus seulement vendre des consoles ou pousser Game Pass. La marque veut devenir un écosystème vivant, présent sur console, PC, mobile et cloud.

Exclusivités, cloud et IA : tout est réévalué

Asha Sharma et Matt Booty ont aussi indiqué que Microsoft réexaminait sa stratégie autour des exclusivités, des sorties différées et de l’IA. Après plusieurs portages vers PlayStation et Nintendo, Xbox semble chercher un nouvel équilibre entre ouverture multiplateforme et valeur propre de son écosystème.

C’est probablement le cœur du sujet. Xbox ne peut plus se définir uniquement par une boîte sous la TV. Mais elle ne peut pas non plus devenir une marque trop abstraite, dissoute dans le cloud et les services.

Xbox revient parce que Microsoft avait trop intellectualisé le jeu

Ce rebranding ressemble moins à un changement de logo qu’à une correction de trajectoire. “Microsoft Gaming” parlait aux investisseurs et aux organigrammes. Xbox, lui, parle aux joueurs.

Dans un marché où Sony garde une identité très forte avec PlayStation et où Nintendo reste immédiatement reconnaissable, Microsoft avait besoin de remettre une marque claire au centre de son récit. Le défi sera désormais de prouver que ce retour d’Xbox n’est pas seulement nostalgique, mais stratégique : une marque forte, ouverte, multiplateforme, mais encore capable de donner envie d’appartenir à son univers.