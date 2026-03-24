iPhone Fold : Pourquoi Apple préparerait un lancement choc pour décembre 2026

Pendant des mois, la rumeur la plus « propre » disait : l’iPhone pliable, alias iPhone Fold, arrivera avec la gamme iPhone 18 Pro en septembre 2026, comme un nouveau chapitre présenté sur la grande scène.

Un nouvel écho, porté par Tim Long (Barclays), nuance ce scénario : Apple pourrait annoncer l’iPhone Fold en septembre, mais décaler sa disponibilité commerciale à décembre 2026. Une stratégie à deux temps qui ressemble moins à une hésitation qu’à une façon de piloter un lancement à haut risque — et à forte marge.

iPhone Fold : Annonce « avec les Pro », sortie en fin d’année

Selon la note Barclays relayée par MacRumors, l’iPhone Fold serait présenté dans le même théâtre que les iPhone 18 Pro/Pro Max, mais les livraisons/ventes ne commenceraient qu’en décembre.

Ce calendrier est cohérent avec un autre signal évoqué dans la même note : Apple testerait une recomposition de son cycle iPhone, avec un lancement plus tardif des modèles « grand public » (iPhone 18 « de base » et dérivés) plutôt qu’un grand bloc unique en septembre.

Apple a déjà montré qu’il savait présenter une gamme d’un côté et livrer au compte-gouttes ensuite, surtout quand la production est tendue. L’exemple le plus cité est 2017 : l’iPhone X avait été annoncé à la keynote de septembre… mais expédié plus tard que les iPhone 8. Tim Long et plusieurs reprises presse s’appuient explicitement sur ce précédent pour défendre l’idée d’un iPhone Fold « en décembre ».

Et pour un pliable, le rationnel industriel est limpide : rendements d’écran, complexité mécanique, contrôles qualité, montée en cadence… Le « nouveau form factor » n’aime pas les calendriers rigides.

L’autre partie de la rumeur : un iPhone 18 « base » en mars 2027 ?

Le point le plus disruptif du papier Barclays, c’est l’hypothèse d’un lancement fractionné :

septembre 2026 : iPhone 18 Pro/Pro Max (et annonce du Fold)

décembre 2026 : iPhone Fold en vente

mars 2027 : iPhone 18 « base » (et possiblement une variante type Plus ou « Air »)

Cette lecture n’est pas unanime : certains observateurs la jugent fragile parce qu’elle repose sur un seul analyste et des sources de la chaîne d’approvisionnement difficiles à vérifier.

Une stratégie de narration autant que de production

S’il se confirme, ce découpage servirait trois objectifs très Apple :

Protéger l’iPhone 18 Pro : Un pliable, surtout s’il est cher, capte toute l’attention. Le sortir plus tard laisse au Pro son « moment » médiatique et commercial. Créer un deuxième pic d’actualité : Décembre, c’est une fenêtre premium : fin d’année, cadeaux, budgets qui se libèrent. Un « acte II » parfait pour un produit halo. Se donner du temps pour éviter l’erreur de lancement : Sur un pliable, le moindre faux pas (pli visible, poussière, charnière) colle à la peau. Apple préférera rater une date que rater une réputation.

En clair, Apple semble préparer un pliable, mais pourrait choisir de le lancer comme un produit à part — non pas pour rattraper Samsung sur la vitesse, mais pour tenter de gagner sur ce qu’il préfère : le contrôle.