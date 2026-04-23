Le rapprochement entre Apple et Google n’a plus grand-chose d’une simple rumeur de couloir. Lors du Google Cloud Next 2026, Google a publiquement mis en avant Apple parmi ses partenaires stratégiques, et Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, a même évoqué l’arrivée d’un Siri plus personnalisé plus tard cette année.

Un signal fort, qui donne un premier relief concret à la future refonte de l’assistant vocal d’Apple.

Google officialise, au moins dans le ton, son rôle auprès d’Apple

Pendant sa keynote d’ouverture, Thomas Kurian a expliqué que Google apporterait « notre technologie aux utilisateurs du monde entier » via Siri, tout en présentant Google Cloud comme le fournisseur cloud privilégié pour développer la prochaine génération d’Apple Foundation Models basés sur la technologie Gemini.

Même si Google n’a pas publié, à ce stade, une page produit détaillant l’ensemble de l’accord, la prise de parole sur scène marque un changement d’échelle : ce partenariat n’est plus traité comme une hypothèse périphérique.

Ce point est crucial. Jusqu’ici, Apple avançait sur l’IA avec un mélange de prudence, de retards et de promesses reportées. Reuters rappelait déjà qu’Apple avait repoussé certaines améliorations majeures de Siri à 2026. En voyant désormais Google prendre la parole sur le sujet, on comprend que la prochaine étape de Siri ne sera pas seulement une mise à jour interne d’Apple Intelligence, mais aussi le fruit d’une alliance technologique assumée.

Un Siri « plus personnalisé » attendu plus tard en 2026

La phrase la plus commentée du keynote reste sans doute celle-ci : « Une version plus personnalisée de Siri sera disponible plus tard cette année », rapportée par 9to5Mac. Google ne donne pas encore de calendrier précis, mais cette formulation resserre la fenêtre de lancement autour de la fin 2026.

À ce stade, il faut rester rigoureux : ni Apple ni Google n’ont officiellement confirmé, dans les sources consultées, que cette nouvelle Siri arriverait spécifiquement avec iOS 27. C’est une hypothèse crédible dans l’écosystème Apple, mais cela reste une lecture des observateurs, pas une date actée publiquement.

La prochaine WWDC devrait logiquement clarifier ce point si Apple décide d’entrer dans le détail.

Pourquoi ce partenariat est stratégique pour les deux groupes ?

Pour Apple, l’intérêt est évident. La marque a besoin d’accélérer sur l’IA conversationnelle et agentique sans sacrifier son image de produit intégré, centré sur la confidentialité et l’expérience. S’appuyer sur Gemini et Google Cloud permettrait de gagner du temps sur les briques de modèle et d’infrastructure, tout en conservant une couche Apple au-dessus pour l’interface, l’intégration système et les garde-fous maison.

Pour Google, l’enjeu est tout aussi important. Faire tourner, même partiellement, la prochaine génération de Siri avec Gemini reviendrait à inscrire ses modèles au cœur de l’un des écosystèmes grand public les plus puissants au monde. Ce n’est pas seulement un contrat cloud prestigieux ; c’est une vitrine stratégique pour montrer que Gemini peut devenir une couche d’intelligence pour des produits qui ne portent pas le nom Google.

Apple ne veut pas devenir Google, mais ne peut plus rester à distance

C’est probablement le point le plus intéressant de cette séquence. Apple ne semble pas chercher à copier frontalement l’approche de Google ou d’OpenAI. La marque veut visiblement injecter plus d’IA dans Siri, mais sans abandonner sa grammaire historique : contrôle de l’expérience, design, confidentialité, cohérence entre matériel et logiciel.

En creux, cette alliance raconte aussi une vérité plus large sur l’industrie : en 2026, même les plus grands groupes ne peuvent plus tout faire seuls au même rythme. Apple garde la main sur le produit, mais accepte de s’adosser à un concurrent historique pour rattraper du terrain sur l’IA. Google, lui, transforme son avance modèle-infrastructure en influence directe sur l’expérience utilisateur d’un autre géant. C’est un partenariat pragmatique, presque paradoxal, et précisément pour cela il est fascinant.

Aujourd’hui, la seule certitude solide est la suivante : Google a profité de Cloud Next 2026 pour mettre en scène Apple comme partenaire majeur et pour rappeler qu’une Siri plus personnalisée arrivera plus tard cette année. Le reste — calendrier précis, périmètre exact de Gemini dans Siri, place d’iOS 27 — appartient encore à la zone grise entre feuille de route et communication.

Mais une chose est déjà claire : Siri entre dans une nouvelle phase, et cette fois Apple ne compte pas l’aborder seule.