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Insta360 Luna Ultra : la fuite qui menace enfin le règne de DJI sur les caméras gimbal compactes

Insta360 Luna Ultra : la fuite qui menace enfin le règne de DJI sur les caméras gimbal compactes

Pendant des années, DJI a presque confondu à lui seul le marché des petites caméras sur nacelle. Avec la gamme Osmo Pocket, la marque a imposé un format, un usage et, d’une certaine manière, une référence. Mais, un rival commence à se préciser.

Et à en croire une courte vidéo qui circule en ligne, Insta360 ne chercherait pas à copier DJI trait pour trait : la marque voudrait prendre le segment à contre-pied, avec une approche nettement plus modulaire.

Insta360 Luna Ultra : Une fuite brève, mais révélatrice

La vidéo en question n’a pas, à ce stade, d’origine officiellement confirmée. Elle montre cependant ce qui semble être la Insta360 Luna Ultra, et son design colle de près aux précédentes fuites ainsi qu’aux aperçus montrés autour du NAB 2026. Plusieurs publications spécialisées décrivent en effet un produit pensé comme un concurrent direct de la DJI Osmo Pocket 4, avec une architecture bien différente de celle du bloc monolithique choisi par DJI.

Le point clé, c’est ce module caméra détachable. D’après les fuites relayées ces derniers jours, la tête gimbal pourrait se séparer de la poignée, cette dernière servant alors de contrôleur. Nous restons ici dans le domaine de la rumeur, mais c’est précisément cette idée qui rend la Insta360 Luna Ultra intéressante : Insta360 ne miserait pas seulement sur la fiche technique, mais sur une autre manière de filmer.

Une philosophie plus modulaire que la DJI Osmo Pocket 4

C’est là que la comparaison avec la DJI Osmo Pocket 4 devient passionnante. DJI a officiellement lancé la Osmo Pocket 4 le 16 avril 2026 avec un format classique de caméra gimbal compacte à corps fixe. La formule reste très raffinée, mais elle enferme aussi l’usage dans une logique assez linéaire : on tient, on cadre, on filme.

Avec la Luna Ultra, Insta360 semble viser autre chose. En séparant potentiellement la caméra du manche, la marque ouvrirait la porte à des usages plus flexibles : fixation dans des angles étroits, plans déportés, cadrages plus difficiles à obtenir à la main, ou contrôle à distance dans des environnements moins prévisibles.

C’est un choix qui parle directement aux créateurs vidéo, aux vloggers mobiles et à tous ceux qui cherchent à gagner en liberté de placement sans sacrifier la stabilisation.

Ce que l’on sait déjà du projet Luna

Le plus intéressant, c’est que cette fuite n’arrive pas dans le vide. Insta360 a bien teasé la gamme Luna au NAB 2026, avec au moins deux modèles évoqués dans plusieurs comptes rendus : le Luna Ultra, à double caméra, et le Luna Pro, à caméra unique. Plusieurs sources mentionnent aussi une co-ingénierie avec Leica, même si toutes les caractéristiques définitives n’ont pas encore été officialisées.

Côté calendrier, plusieurs rapports pointent vers une sortie avant la fin juin 2026, avec quelques indices laissant penser que Insta360 pourrait accélérer le tempo. Là encore, il faut garder une certaine prudence : la date n’a pas été confirmée publiquement par Insta360 dans les sources consultées.

Mais la fenêtre de lancement de mi -2026 revient de manière assez cohérente.

Insta360 ne prépare pas seulement une caméra

Autre indice d’une offensive plus large : Insta360 a aussi présenté le Mic Pro, un nouveau micro sans fil montré au NAB 2026. Il doit arriver plus tard en 2026 avec un écran E Ink couleur, un enregistrement embarqué et une logique de connexion directe avec les caméras Insta360.

Autrement dit, Insta360 ne semble pas vouloir lancer un simple gadget isolé. La marque construit progressivement une offre plus complète, où la caméra, l’audio et les accessoires forment un ensemble cohérent. C’est souvent à ce moment-là qu’un challenger commence à devenir crédible face à un acteur installé.

DJI reste la référence, mais Insta360 apporte enfin une vraie divergence

DJI conserve une avance nette en matière de maturité produit et de réputation sur ce segment. La Osmo Pocket 4 apparaît aujourd’hui comme un produit abouti, avec une proposition claire et parfaitement lisible. Mais ce que suggère le Luna Ultra est peut-être plus intéressant qu’une simple bataille de capteurs ou de fréquence d’image.

Insta360 semble vouloir redéfinir la catégorie par l’usage. Pas seulement avec « plus » de spécifications, mais avec un objet capable de s’adapter à des scénarios de tournage plus variés. Et sur un marché devenu très homogène, cette différence peut suffire à relancer le jeu.

Si la fuite dit vrai, DJI n’a pas encore perdu sa couronne. Mais pour la première fois depuis longtemps, la concurrence ne ressemble plus à une imitation. Elle ressemble à une alternative.