Chez Anthropic, une simple ligne sur une page tarifaire a suffi à déclencher une petite onde de choc dans l’écosystème développeur. Pendant quelques heures, tout laissait penser que Claude Code — l’outil de développement agentique de la maison — n’était plus inclus dans l’abonnement Pro à 20 dollars par mois, mais réservé aux offres Max.

Avant qu’Anthropic ne précise qu’il ne s’agissait pas d’un changement global, mais d’un test limité à environ 2 % des nouveaux abonnés « prosommateur ».

Claude Code : Un test minuscule, mais un signal énorme

La confusion est née d’un détail très concret : la page de prix publique de Claude indiquait un temps que Claude Code n’était pas pris en charge dans le plan Pro, alors qu’il restait bien présent dans les plans Max. Dans le même temps, certains nouveaux utilisateurs rapportaient ne pas pouvoir y accéder après leur inscription, tandis que les abonnés Pro existants ne semblaient pas affectés.

Face au début d’incendie sur X et Reddit, Amol Avasare, responsable de la croissance chez Anthropic, a fini par clarifier la situation : il s’agissait d’un « small test » sur environ 2 % des nouvelles souscriptions prosommateur, sans impact sur les abonnés Pro et Max déjà en place.

Le problème, au fond, n’est pas seulement le test lui-même. C’est la manière dont il a été perçu. Quand une entreprise modifie une documentation publique sur un sujet aussi sensible que l’accès à un produit clé, l’utilisateur n’y voit pas une expérimentation. Il y voit un changement de cap.

Pourquoi Anthropic touche à Claude Code ?

La justification avancée par Anthropic en dit long sur l’évolution du marché. Lors du lancement de Max, explique Avasare, Claude Code n’était pas encore inclus, Claude Cowork n’existait pas, et les agents asynchrones capables de tourner pendant des heures n’étaient pas encore un usage courant. Depuis, la manière d’utiliser Claude a profondément changé : davantage de workflows longs, plus d’agents, plus de charge par utilisateur.

Autrement dit, le modèle économique d’origine ne colle plus parfaitement à la réalité des usages. Anthropic vendait au départ un abonnement pensé pour une consommation conversationnelle intense. Mais, Claude est devenu autre chose : un environnement de travail, de développement et d’automatisation continue. Et cela change tout, notamment sur le plan du coût de calcul.

Cette tension apparaît aussi dans la structure tarifaire actuelle. À ce jour, la page officielle d’Anthropic affiche de nouveau Claude Code comme inclus dans le plan Pro, aux côtés des offres Max.

Le vrai sujet : le coût de l’IA agentique

Derrière cet épisode se cache une question bien plus large que la seule frustration des abonnés. Les outils comme Claude Code ne ressemblent plus à des assistants ponctuels. Ils s’inscrivent de plus en plus dans des flux continus, sur des bases de code importantes, avec des modèles premium comme Opus 4.7, qu’Anthropic présente justement comme optimisé pour les tâches de programmation complexes et les workflows agentiques de longue durée.

C’est là que le dilemme devient stratégique. Plus un produit IA devient utile, plus il pousse les utilisateurs vers des usages gourmands en calcul. Et plus ces usages montent en intensité, plus le forfait « grand public premium » devient difficile à rentabiliser.

Anthropic semble donc tester les limites d’un équilibre délicat : comment conserver l’attrait d’une offre Pro accessible, tout en évitant que certains abonnements à faible prix ne financent, en pratique, des workflows quasi professionnels fonctionnant en continu.

Une communication qui a crispé les développeurs

Le malaise est aussi venu du contraste entre l’ampleur réelle du test et sa visibilité publique. Même limité à 2 % des nouvelles inscriptions, le changement a été affiché d’une manière suffisamment large pour faire croire à une modification universelle. Ce décalage a nourri un sentiment d’instabilité, d’autant plus sensible que beaucoup de développeurs ont commencé à intégrer Claude Code dans leur routine quotidienne.

Anthropic a ensuite rétropédalé sur sa présentation tarifaire. La page officielle mentionne de nouveau explicitement que Claude Code est inclus dans Pro, ce qui a calmé la situation sans pour autant effacer l’impression laissée par l’épisode.

Avasare a également tenté de rassurer sur la suite : si un changement devait un jour affecter les abonnés existants, ils seraient prévenus directement et en amont.

Anthropic teste moins un prix qu’un seuil de tolérance

Ce qui s’est joué ici ressemble moins à une erreur isolée qu’à une expérience de positionnement. Anthropic sait que Claude Code est devenu l’un de ses produits les plus attractifs. Mais c’est justement ce succès qui le rend coûteux. En testant, même brièvement, son retrait du plan Pro pour une petite fraction des nouveaux inscrits, l’entreprise a probablement voulu mesurer deux choses à la fois : l’impact sur l’adoption… et le niveau de résistance de sa communauté.

La réaction a été immédiate, ce qui montre une chose essentielle : Claude Code n’est plus perçu comme une fonction annexe. Pour beaucoup, c’est désormais un élément central de la proposition de valeur de Claude.

Et c’est peut-être la leçon la plus importante de cet épisode. Dans l’IA de 2026, la bataille ne porte plus seulement sur la qualité des modèles. Elle porte aussi sur la façon de packager, limiter et monétiser des usages de plus en plus proches d’un véritable travail autonome.