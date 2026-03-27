L’iPhone pliable semble enfin quitter le territoire du fantasme pour entrer dans celui du calendrier. D’après les derniers propos rapportés de Mark Gurman, Apple lancerait bien son premier iPhone Fold après l’arrivée des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max attendus en septembre 2026.

Le principe d’un lancement décalé n’est donc plus seulement une hypothèse isolée : il s’inscrit désormais dans un scénario plus crédible, déjà soutenu par d’autres rapports récents sur la nouvelle stratégie de sortie d’Apple.

iPhone Fold : Un lancement après septembre, comme un produit à part

Selon MacRumors, qui relaie la session de questions-réponses de Gurman, il ne fait « aucun doute » que l’iPhone Fold sera expédié après les iPhone 18 Pro et Pro Max, sans calendrier précis confirmé à ce stade.Apple donnerait en 2026 la priorité à ses modèles les plus premium, avec un lancement de second semestre centré sur deux iPhone Pro et un premier iPhone pliable, tandis que les modèles plus accessibles arriveraient plus tard.

Cette temporalité a du sens. Un pliable n’est pas un iPhone de plus dans la gamme ; c’est un objet industriel plus complexe, plus risqué, plus délicat à produire en volume. Le retard ne raconterait donc pas un problème isolé, mais la nature même du produit.

La comparaison avec l’iPhone X revient naturellement

L’analogie avec l’iPhone X s’impose presque d’elle-même. En 2017, Apple avait présenté l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X en même temps, mais l’iPhone X n’avait été commercialisé qu’en novembre, après les autres modèles, en raison de la complexité de sa fabrication.

Sans reprendre exactement le même scénario, Apple semble ici renouer avec une logique similaire : dévoiler une nouvelle forme de produit aux côtés de l’iPhone principal, tout en lui laissant un calendrier propre.

Le vrai défi resterait l’écran intérieur pliable

La raison la plus souvent avancée reste la production du panneau interne. Bloomberg rapportait déjà mi-mars que Apple prépare un pliable avec un grand écran intérieur proche du format d’un iPad mini une fois ouvert. Or ce type de dalle, surtout si Apple veut tenir sa promesse implicite de limiter au maximum le pli visible, impose un niveau d’exigence très supérieur à celui d’un smartphone classique.

Plusieurs rapports récents parlent d’ailleurs d’un écran « pratiquement sans plis » ou quasi sans pli visible, ce qui ajoute mécaniquement de la difficulté au lancement industriel.

Un iPhone Fold à plus de 2 000 dollars paraît crédible

Le prix, lui aussi, s’annonce à la hauteur de l’ambition. Les estimations les plus solides situent le premier iPhone pliable dans une fourchette supérieure à 2 000 dollars, avec certaines projections allant jusqu’à 2 500 dollars. L’iPhone Fold serait de loin l’iPhone le plus cher jamais lancé.

Cette inflation tarifaire n’est pas surprenante : Apple ne semble pas préparer un pliable « accessible », mais un produit de démonstration premium, capable de tirer vers le haut à la fois l’image de la gamme et la marge de l’entreprise.

Touch ID plutôt que Face ID, au moins pour commencer

Autre détail important : le premier iPhone Fold devrait probablement abandonner Face ID au profit de Touch ID dans le bouton latéral. En effet, le module TrueDepth serait trop épais pour s’intégrer proprement dans un châssis pliable aussi fin. Le téléphone devrait utiliser un bouton Touch ID comparable à celui de certains iPad.

Cela signifie qu’Apple ferait un compromis assumé : préserver la finesse et la structure du pliable aujourd’hui, quitte à remettre Face ID à plus tard. Là encore, la logique est très Apple : mieux vaut retarder une technologie emblématique que l’intégrer de façon imparfaite sur une nouvelle catégorie de produit.

La WWDC du 8 juin sera l’autre grand rendez-vous Apple

En parallèle du feuilleton iPhone Fold, Apple a déjà confirmé que la WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin, avec une keynote d’ouverture le 8 juin. Les attentes sont très fortes autour de l’IA, en particulier d’un nouveau Siri plus conversationnel et plus ouvert aux services tiers. Apple envisagerait d’ouvrir Siri à d’autres IA comme Gemini ou Claude via iOS 27, avec un système « Extensions » et une refonte plus profonde de l’assistant.

Autrement dit, Apple pourrait jouer en 2026 sur deux fronts très différents mais complémentaires : une grande relance logicielle autour de Siri et d’Apple Intelligence en juin, puis un temps fort matériel à l’automne avec ses iPhone Pro et ce premier pliable au lancement plus tardif.

Apple semble traiter l’iPhone Fold comme un iPhone X sous stéroïdes

Le plus intéressant dans cette séquence, ce n’est pas seulement qu’Apple prépare enfin un pliable. C’est la manière dont la marque semble vouloir le lancer : pas comme un simple membre supplémentaire de la gamme, mais comme un objet à part, plus complexe, plus tardif, plus cher, plus symbolique. En ce sens, l’iPhone Fold pourrait rejouer le rôle qu’avait tenu l’iPhone X en 2017 — non pas le modèle le plus vendu d’emblée, mais celui qui redéfinit la direction du produit.

En somme, si Gurman a raison, le premier pliable d’Apple n’arrivera pas avec les iPhone 18 Pro, mais juste après. Et ce léger décalage dira peut-être l’essentiel : Apple ne veut pas seulement lancer un iPhone pliable. Elle veut lancer son pliable, au moment exact où elle jugera la forme prête.