OPPO vient de placer la barre très haut avec le Find N6 et son pli presque imperceptible au quotidien. Et si l’on en croit les dernières indiscrétions, Apple ne compte pas arriver sur le marché des pliables avec une simple copie.

Pour son futur iPhone Fold, la marque à la pomme croquée travaillerait sur une architecture d’écran plus complexe, pensée pour réduire le stress au niveau de la charnière… et retarder l’apparition du fameux pli au fil des années.

iPhone Fold : un « sandwich » de verre (UTG + UFG) plutôt qu’une seule couche

Selon des informations attribuées au leaker Digital Chat Station, l’iPhone Fold pourrait utiliser une structure à double couche de verre, combinant UTG (Ultra Thin Glass) et UFG (souvent présenté comme une forme de verre ultra-fin plus flexible/traité différemment selon les zones).

L’idée est de multiplier les couches protectrices et placer la dalle OLED « au milieu », au lieu de la laisser subir directement les contraintes mécaniques liées à la charnière.

Concrètement, Apple chercherait à décorréler au maximum la zone d’affaissement (là où naît le pli) de la partie « image » de l’écran. C’est une approche cohérente avec ce qu’on entend depuis fin 2025 : Apple teste déjà des solutions autour de verres ultra-fins (et parfois à épaisseur variable) pour diminuer la visibilité du pli.

« Verre auto-cicatrisant » : la promesse la plus audacieuse… et la plus floue

Autre élément évoqué : un revêtement ou une couche « self-healing » (auto-réparatrice/auto-lissante) qui aiderait l’écran à conserver un aspect plus net après de nombreux pliages. À ce stade, c’est typiquement le genre de détail qui peut exister sous plusieurs formes (revêtement polymère, couche de surface, traitement) — et qui restera au conditionnel tant qu’Apple n’aura rien officialisé.

Mais, l’intention est claire : Apple veut attaquer de front le talon d’Achille des pliables — la durabilité esthétique, pas seulement la résistance structurelle.

OPPO a déjà ouvert la voie avec l’« Auto-Smoothing Flex Glass »

Ce qui rend la rumeur crédible dans son esprit (pas forcément dans sa mise en œuvre), c’est qu’on voit déjà des stratégies comparables côté Android. OPPO explique que le Find N6 embarque une technologie baptisée Auto-Smoothing Flex Glass, conçue pour limiter les déformations permanentes et réduire la formation du pli à long terme, en travaillant de concert avec la charnière.

Et le Find N6 n’est pas un concept : les tests et prises en main soulignent que la pliure y est réellement moins visible en usage courant, même si elle n’est pas « magiquement » inexistante.

Apple cherche moins « un pli invisible » qu’un pli qui vieillit bien

Il faut le dire franchement : aujourd’hui, « zéro pli » est autant un slogan qu’un objectif d’ingénierie. Le vrai enjeu pour Apple, c’est que l’écran reste beau et régulier après des milliers de pliages, sans marquer visuellement la zone centrale, et sans fragiliser la dalle.

Une structure multi-couches (UTG + UFG) a du sens dans cette logique : elle peut répartir la contrainte sur plusieurs matériaux, réduire l’« empreinte » de la charnière sur la dalle, et offrir une surface plus stable pour le toucher et la protection.

Mais, cela a aussi un coût : complexité industrielle, rendements, épaisseur, poids, et potentiellement réparabilité. Autrement dit, c’est exactement le type de problème qu’Apple aime résoudre… à condition d’être sûre du résultat final.

Calendrier : septembre, décembre… ou plus tard ?

Sur la date, le paysage est encore mouvant. Certains suivis de rumeurs placent l’iPhone Fold dans la fenêtre septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. D’autres projections (dont une note attribuée à Tim Long relayée récemment) parlent plutôt d’un lancement/expédition plus tard dans l’année, vers décembre 2026.

Ce flou colle bien à l’ADN Apple : si l’écran n’atteint pas le niveau « premium sans excuses », la marque préfèrera décaler plutôt que livrer un pliable perçu comme fragile.