iPhone Fold : Pourquoi Apple attendrait décembre 2026 pour lancer son premier pliable ?

Depuis des années, Apple a fait de septembre un rituel : le moment où l’iPhone dicte le tempo du marché. Mais si l’on en croit une nouvelle rumeur relayée par MacRumors (à partir d’une note de Tim Long, analyste chez Barclays), le tout premier iPhone pliable, souvent dénommé iPhone Fold, pourrait casser ce schéma — en arrivant plus tard, possiblement en décembre 2026, soit plusieurs mois après la présentation attendue des iPhone 18 Pro.

Un iPhone Fold en décembre 2026

Le scénario avancé est simple : Apple lancerait l’iPhone 18 (et les 18 Pro) lors de son habituelle keynote de septembre, puis réserverait une seconde fenêtre — décembre 2026 — pour l’iPhone Fold.

Ce décalage intrigue, car les rumeurs « dominantes » imaginaient plutôt un lancement dans le même cycle que la gamme iPhone 18. D’ailleurs, MacRumors résumait encore récemment l’idée d’un iPhone Fold intégré à la gamme de septembre 2026, preuve que la narration bouge vite — et que personne ne parle ici de certitudes.

Pourquoi Apple ferait ça : stratégie de scène, pas seulement logistique

Séparer l’iPhone Fold du lancement principal, ce n’est pas juste « changer une date ». C’est une mise en scène commerciale :

Protéger la gamme iPhone 18/18 Pro : un pliable, surtout s’il est très cher, aimante l’attention médiatique. Le lancer plus tard, c’est laisser au flagship « classique » son moment de marché.

Créer un second pic d’actualité : un lancement en décembre offrirait à Apple un « acte II » avant les fêtes, avec un produit à marge élevée.

Gérer un produit à risque : un premier pliable, c’est une nouvelle chaîne industrielle, des rendements à stabiliser, une qualité d’écran à verrouiller. Apple pourrait vouloir un calendrier plus souple pour ne pas lier tout l’écosystème iPhone à un pari matériel.

À noter : certains médias restent prudents sur la solidité de la source « Tim Long » et rappellent qu’il est l’un des seuls à pousser ce timing de décembre pour l’instant.

Le vrai nerf : Apple veut arriver « parfait », pas « premier »

Si Apple tarde, c’est aussi parce que Apple ne gagne jamais en étant le premier entrant : il gagne en arrivant tard, mais proprement. Un papier récent évoque notamment un objectif ambitieux autour d’un écran pliable avec pli (quasi) invisible — le genre de détail qui, chez Apple, peut justifier des trimestres de plus en R&D pour éviter un produit « version 1.0 » trop fragile.

Et dans un marché déjà mûr (Samsung, Google, OPPO…), la question n’est pas « Apple peut-il faire un pliable ? », mais « Apple peut-il faire un pliable qui impose son standard ? ».

À quoi s’attendre : un lancement premium, et une narration « ultra-Pro »

Si ce calendrier de décembre se confirme, attendez-vous à une stratégie très Apple : positionner l’iPhone Fold comme une catégorie à part, presque un « iPhone Pro Max ++ », avec un prix et une disponibilité probablement plus contenus au début.

En parallèle, les bruits de couloir sur les prix des iPhone 18 Pro suggèrent qu’Apple pourrait chercher à garder une gamme « Pro » relativement stable… pour mieux justifier, plus tard, l’exception tarifaire du Fold.