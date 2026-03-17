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OPPO Find N6 : le premier smartphone pliable au monde avec écran sans pliure visible

OPPO Find N6 : le premier smartphone pliable au monde avec écran sans pliure visible

Avec le Find N6, OPPO ne se contente pas d’itérer sur sa gamme pliable. Le constructeur chinois revendique ici un positionnement fort : proposer le smartphone pliable le plus fin au monde, tout en conservant une fiche technique de flagship complet. Une promesse ambitieuse, qui traduit la maturité progressive d’un segment encore en pleine évolution.

Au-delà de l’effet d’annonce, le Find N6 incarne surtout une nouvelle étape dans la course à l’équilibre entre design, robustesse et performances.

OPPO Find N6 : Un écran pliable plus plat, enfin crédible sur la durée

Le Find N6 s’articule autour d’un écran interne OLED de 8,12 pouces en définition QXGA+, accompagné d’un écran externe AMOLED de 6,62 pouces. Les deux dalles prennent en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ainsi qu’un affichage sur 1,07 milliard de couleurs.

Mais, la véritable innovation se situe ailleurs : OPPO introduit ici sa technologie Zero-Feel Crease, pensée pour réduire drastiquement la visibilité du pli au centre de l’écran.

Le système repose sur une nouvelle charnière à structure bionique à quatre axes, associée à un verre mémoire plus rigide. Résultat annoncé : une irrégularité de surface réduite à 0,1 mm, contre 0,18 mm auparavant, et une capacité à retrouver jusqu’à 99,9 % de sa planéité après pliage. Le tout est certifié pour 600 000 cycles d’ouverture, un chiffre qui vise à rassurer sur la durabilité — un point longtemps critique sur les smartphones pliables.

Une puissance de flagship sans compromis

Sous le capot, OPPO aligne une configuration digne des meilleurs smartphones premium. Le Find N6 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1. Le constructeur ajoute sa couche d’optimisation maison, le Tidal Engine, censée améliorer les performances CPU et GPU tout en maîtrisant la consommation énergétique.

Le smartphone tourne sous ColorOS 16, avec une approche clairement orientée productivité. OPPO met en avant un mode multi-fenêtres capable de faire tourner jusqu’à quatre applications simultanément, ainsi que plusieurs outils dopés à l’IA : prise de notes intelligente, transcription vocale, retouche d’image ou encore compatibilité avec un stylet optionnel.

À noter également un engagement logiciel solide, avec 5 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité — un point de plus en plus stratégique sur le segment premium.

Un module photo taillé pour rivaliser avec les meilleurs

Côté photo, OPPO continue de capitaliser sur son partenariat avec Hasselblad. Le Find N6 embarque un module quadruple capteur, dominé par un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique double axe.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, ainsi que d’un capteur dédié à la calibration des couleurs (Danxia).

L’ensemble permet des usages avancés : zoom numérique jusqu’à 120x, capture en 8K, vidéo 4K 120 fps Dolby Vision, et modes photo inspirés du cinéma, comme le mode XPAN.

Une autonomie massive pour un pliable

L’autre surprise vient de la batterie. OPPO intègre ici une cellule silicium-carbone de 6000 mAh, un chiffre particulièrement élevé pour un smartphone pliable. Elle est compatible avec une charge rapide 80W filaire et 50W sans fil, ainsi qu’avec plusieurs standards universels. De quoi répondre à un enjeu clé : garantir une autonomie solide malgré un grand écran interne et des usages intensifs.

Le tout est intégré dans un châssis de 8,93 mm d’épaisseur une fois plié, pour un poids de 225 grammes — un équilibre impressionnant compte tenu de la fiche technique.

Un pliable qui vise la maturité du marché

Avec un prix de départ fixé à 9 999 yuans (environ 1 250 euros), le Find N6 s’inscrit clairement sur le segment premium. Les versions supérieures montent jusqu’à 11 999 yuans (1 500 euros) avec 1 To de stockage et communication satellite. Disponible en trois coloris — noir, titane et orange — il sera commercialisé à l’international à partir du 20 mars.

Mais au-delà des chiffres, le Find N6 raconte une évolution plus profonde. OPPO ne cherche plus seulement à prouver qu’un smartphone pliable est possible. Le constructeur veut démontrer qu’il peut être fin, durable, puissant et crédible comme appareil principal.

Et c’est peut-être là que se joue le vrai tournant : les pliables quittent progressivement le statut de produits expérimentaux pour devenir des flagships à part entière.