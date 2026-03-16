iPhone Fold à 1 999 dollars : Apple prépare un duel frontal avec le Galaxy Z Fold 7

Pendant des mois, le premier iPhone pliable, alias iPhone Fold, a été présenté comme un futur produit démesuré, presque inévitablement hors norme sur le plan tarifaire. Il faut dire que Apple a habitué le marché à monétiser très cher ses catégories les plus ambitieuses, du Vision Pro à ses configurations les plus extrêmes.

Mais, les dernières fuites racontent un scénario bien plus intéressant : celui d’un iPhone Fold lancé autour de 1 999 dollars, soit précisément sur le terrain occupé aujourd’hui par le Galaxy Z Fold 7.

À ce stade, rien n’est officiel, mais l’hypothèse commence à prendre suffisamment d’épaisseur pour mériter d’être prise au sérieux.

iPhone Fold : Un tarif bien plus agressif que prévu

C’est sans doute le point le plus frappant. Les estimations les plus souvent relayées jusqu’ici plaçaient le pliable d’Apple plutôt dans une fourchette de 2 000 à 2 500 dollars, avec certains scénarios montant jusqu’à 2 400 dollars. Or, plusieurs relais évoquent désormais un prix de départ à 1 999 dollars.

Si ce tarif se confirme, Apple ne signerait pas seulement un pliable « moins cher que prévu ». La marque enverrait surtout un signal stratégique très clair : elle ne veut pas lancer un produit vitrine inaccessible, mais un appareil capable de s’insérer immédiatement dans la conversation premium existante, face à Samsung.

Apple se placerait exactement face au Galaxy Z Fold 7

La comparaison est d’autant plus forte que Samsung affiche actuellement le Galaxy Z Fold 7 à 1 999,99 dollars en 256 Go (2 102 euros en France), 2 119,99 dollars en 512 Go (2 222 euros) et 2 419,99 dollars (2 522 euros) en 1 To sur sa boutique officielle américaine. Autrement dit, si Apple aligne son modèle pliable sur un ticket d’entrée de 1 999 dollars, la confrontation serait frontale dès le premier jour.

Ce positionnement aurait une portée psychologique majeure. Sous les 2 000 dollars, on reste dans une zone déjà balisée par le marché du pliable premium. Au-dessus, notamment autour de 2 400 dollars, l’iPhone Fold aurait basculé dans une catégorie beaucoup plus démonstrative, presque expérimentale. Apple semble comprendre qu’entre produit d’image et produit désirable, la frontière passe souvent par un seuil mental.

Pourquoi ce prix aurait du sens malgré la réputation d’Apple ?

Vu de loin, ce tarif paraît presque anti-Apple. Mais, il peut s’expliquer très rationnellement. D’abord, l’entreprise entre sur un marché où elle n’est pas leader. Contrairement à l’iPhone classique, le pliable est un marché qu’Apple doit encore conquérir. Ensuite, la marque peut accepter une marge initiale plus mesurée si elle considère ce produit comme une porte d’entrée vers des revenus récurrents plus larges : services, stockage, abonnements, fidélisation de long terme.

Surtout, un iPhone Fold à 1 999 dollars peut être présenté non comme une extravagance, mais comme l’étape supérieure logique après l’iPhone Pro Max. C’est probablement là que se joue le vrai coup d’Apple : faire passer un produit radicalement nouveau pour une montée en gamme presque naturelle. Et sur ce terrain, l’entreprise excelle depuis des années.

Le précédent Galaxy Z TriFold montre qu’un prix élevé ne tue pas forcément la demande

Autre élément clé : le marché a déjà prouvé qu’il pouvait absorber des tarifs encore plus élevés quand la nouveauté est forte. Le Galaxy Z TriFold, vendu 2 899 dollars, s’est retrouvé en rupture rapide à son lancement américain de janvier 2026, puis à nouveau lors d’un réassort de février, selon plusieurs rapports. Même en tenant compte de la rareté des volumes, le message reste limpide : le très haut de gamme pliable peut créer un vrai désir d’achat.

Dans ce contexte, Apple n’a même pas besoin de pousser le curseur aussi haut pour provoquer un effet de ruée. Un pliable signé Apple, positionné au prix du Fold 7, pourrait apparaître à beaucoup d’acheteurs comme un upgrade plus « raisonnable » qu’attendu — même si, objectivement, 1 999 dollars restent une somme immense pour un smartphone.

Le vrai pari : banaliser l’iPhone pliable dès sa première génération

C’est probablement le point le plus intéressant. Apple ne gagnerait pas seulement en attractivité tarifaire ; elle gagnerait en lisibilité de produit. À 1 999 dollars, l’iPhone pliable n’est plus un objet de science-fiction premium, mais un membre crédible de la famille iPhone haut de gamme. Cela permettrait à Apple de transformer une innovation perçue comme risquée en choix aspirant, mais compréhensible.

Évidemment, il faut rester prudent. Le produit n’est pas encore officiel, son nom commercial n’est pas confirmé, et les rumeurs sur son prix restent contradictoires. Mais si Apple choisit vraiment ce niveau tarifaire, la marque pourrait réussir quelque chose de très Apple au fond : faire passer un smartphone pliable à 2 000 dollars pour une décision presque évidente.